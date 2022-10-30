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В Украине создали боевой дрон Shark, обладающий повышенными помехоусточивыми свойствами
Сообщается что канал связи, использованный на беспилотнике, способен обмениваться данными с материнской станцией в режиме реального времени, а электрический двигатель делает полет дрона практически бесшумным
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   Много лет Украина занималась разбазариванием богатейшего боевого наследства СССР: за бесценок были проданы чуть ли не миллион техники с самых "вооруженных" военных округов былой империи. Так практически под корень попало "под распродажу" имущество Киевского, Прикарпатского и Одесского военных округов. И когда случилась СВО, все сопричастные к многомиллиардным хищениям заявили душеспасительное: "Усі миші з'їли (все съели мыши)". Так или нет, но кое-что пришлось придумывать и изобретать заново, так например появилась новость о создании дрона с совсем с непевучим "украинским" названием "Shark".

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Источник фото: youtube.com


   Как сообщают сопричастные к созданию крылатой птицы источники, на его конструирование ушло около шести месяцев. Цель дрона - разведка и наблюдение. В случае нахождения военной техники, дрон способен передать координаты обнаруженных объектов. Одним из главных преимуществ "бездушной машины" - высокая помехоустойчивость и крайняя дешевизна. "Акула" имеет зашифрованную связь с базой. Также источник сообщает, что дрон способен функционировать в широком спектре температур: от минусовых до "аравийских" +50-ти по Цельсию. Сам крылатая "пташеня" (птенец) осуществляет полет с помощью электродвигателя, и поэтому якобы полностью бесшумна. 


Источник фото: youtube.com


   Дрон оснащен оптико-электронным комплексом, способным на 30-кратное увеличение с возможностью визуального контроля полосы наблюдения до 5 километров. 

   От себя: пока что кроме рекламного ролика на ютьюбе и восторженных "ахов-охов" данный "зверь" ничего не показал.

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#рэб #shark #беспилотники с электрическим двигателем #беспилотники украины #дрон shark
4
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