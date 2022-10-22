MQ-9A Reaper будет "первой пробной ласточкой" перед закупкой целой серии подобных машин у США. Сообщается что данная закупка связана с опасной ситуацией на границе с Украиной

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Много всякого слышал и читал, но чтобы военную технику в аренду брать... Что и говорить, умеют братья-славяне удивлять. Только-только подоспела ошеломительная новость с пылу с жару: оказывается Польша "выбила" контракт на арендное использование беспилотника - MQ-9A Reaper, в "народных кругах" больше известного как "Жнец". По словам премьер-министра Польской республики "когда-нибудь" начнется полноценная закупка в полную собственность этих крупных "птичек", а пока страна будет довольствоваться арендой тактической единицы(это пара-тройка дронов, станция управления, автомат коммутации, запасные части и инструменты).

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Кстати о размерах - MQ-9A Reaper один из самых крупных летающих машин подобного плана (размах крыльев около 20 метров), самым же большим является стратегический разведчик и тоже беспилотник: RQ-4 Global Hawk.









Сам же Жнец "двойного назначения" - он может выполнять функции разведчика с помощью специальных электронных оптических блоков и "в нагрузку" сканируя местность радиолокатором; вторая "специальность" - нанесение ударов ракетных ударов.

Ударный дрон был взят в срочную аренду из-за опасений по поводу восточной границы Польши (Украино-Польская граница).

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