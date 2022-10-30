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Россия впервые применила Орионы в качестве ударных дронов и поразила бронетехнику врага

Как говорится, не только Геранью и прочими мохаджерами полнится беспилотные силы ВС РФ. Наконец в своем отечестве появился равноправный "байрактар", а может и получше турецкой "звезды"
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   По слабой вооруженности беспилотными средствами основных типов Российской армии не проехался только крайне ленивый, и действительно - армия, создающая высокотехнологичные самолеты следующего поколения и прочие секретные тирады, вынуждена закупаться у подсанкционного Ирана. Повторюсь, находящегося под санкциями не менее 40-ка лет и вынужденного "с миру по нитке" собирать детали для своих многочисленных беспилотников. Что в это время делали российские многочисленные НИИ (тоже совершенно секретные) и закрытые институты - одному Сердюкову ведомо... Акромя барражирующих боеприпасов малой мощности (Ланцет и его "брат" - "калашниковский" Куб-БЛА) у нас практически нет иных более мощных и дальнобойных "бездушных птиц" Тем не менее, "сорока на хвосте" принесла позитивную новость о первом успешном применении "Орионов", которые взяли да уничтожили бронетехнику ВСУ своими эффективными ракетами.

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Источник фото: © Алексей Кондратов, AVIA.RU

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   Не буду томить и томно вздыхать, ракеты были непростые, а неслыханные ранее "Х-БПЛА", довольно-таки высокоточные. И да, на самом деле эти ракеты "в девичестве" ПТУР 9М133-1(он же противотанковый "Корнет"). Которые по подобию "байрактаровых ракет" также способны наводиться по лазерному лучу. Луч в направлении цели, конечно же, "выстреливается" с корпуса Ориона.

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Носовая часть. Источник фото: ridus.ru


   А так как Орион - птичка "непростая", она, как в прочем и Байрактар, "под завязку" набита спецтехникой, точнее многоспектральными "установками", способными сканировать местность в инфракрасном (как у хищника, ага) и многих других диапазонах. И прошу не путать с таковыми у "тезки" Орлана-10. У "малыша" соответственно и оптико-электронные комплексы попроще и "пожиже".

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Ракета Х-50. Источник фото: bastion-karpenko.ru


   Да и если "попробовать" сравнить Орионы и Орланы по качеству выполнения функций разведки и наблюдения, Орион безнадежно обыгрывает своего младшего "коллегу", ведь он может "парить" в воздухе около суток, вследствие чего разведывательные данные для артиллерии более полны и точны.

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Орлан-10. Фото Минобороны России с сайта mil.ru


   Кстати о самих "наблюдательных" модулях, способных "смотреть" практически в любую сторону благодаря турелям, естественно, что оптика беспилотника позволяет "приближать" наблюдаемые объекты. Диапазон электронно-оптических механизмов переменный: от 25 до 60 крат. Максимальное увеличение может определить класс боевой техники на расстоянии до 50 км, а точно идентифицировать до 30 км (тут большая зависимость от погоды). Некоторые версии Орионов оснащены пассивными "локаторами" с помехоустойчивыми механизмами, сканирующими "землю", для поиска танков и других бронированных средств. Помимо прочего, найденные цели могут и "сопровождаться" в движении.   


Источник фото: dronnews.ru


   И тут хочется сделать комплимент в плане "всепогодности". Все перечисленные поисковые режимы призваны работать не только ясным днем, но и с "усложненными метеоусловиями", такими как дождь, сильный туман и прочие природные "катаклизмы". Особой фишкой можно назвать неплохую помехоустойчивость, ведь уже очень скоро американский ВПК насытит пехотные порядки ВСУ разнообразными возимыми комплексами РЭБ. Орионы могут отлично заменить или же подменить стратегические разведчики Ту-214Р в плане предоставления критически важной информации для "Ураганов", "Торнадо-С" и остальных САУ ("Гиацинт" и "Малка").


Российские САУ и РСЗО. Источник: интернет


   "Переводя" это с военного "диалекта" на "человеческий язык", вступление "в игру" Орионов поможет отечественной артиллерии (без разницы реактивной или ствольной) качественно "добавить" к контрбатарейной компоненте против дальнобойных оппонентов. К таковым смело можно отнести 155ый калибр натовского "зверинца": Краба, Сюзанны-2, Паладинов и прочих цезарей. И что вдвойне приятно, потягаться с Хаймарсами. Правда "оппонировать" последним получится только с помощью Смерчей, вооруженных корректируемыми снарядами (дальность 90км) и Торнадо-С, с управляемым вооружением, способным поражать цели на удаленности до 140 километров. Но тут уже вопрос иного плана: в достатке ли у нас "прогрессивных снарядов" для противоборства. 


Соперники отечественных САУ и РСЗО


   И да, судя по поступившей информации, Орион неплохо себя проявил, но, как и в случае с продвинутыми снарядами, сколько у нас этих Орионов, ведь пару штук ударно-разведывательных машин, к сожалению, "погоды" не сделают.


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Теги

беспилотники орион птур 9м133-1 х-бпла
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