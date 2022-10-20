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Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не "отмывало" деньги, как это великолепно делает легендарный Локхид Мартин, изобретая нелетающие самолеты, либо летающие, но слабо пригодные для боя против сильных воздушных соперников. Поэтому корпорация General Dynamics пошла известным путем, "стряхнув нафталин" с проверенного временем основного танка армии США - легендарного Абрамса.

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Так потенциальный "клон" Абрамса - Abrams X, будет иметь необитаемую башню (привет "картонная" Армата), двигатель-гибрид, танковый экипаж в защищенной капсуле (сами знаете у кого украдена эта идея) и "кое-что еще". А теперь поподробнее о новинке, вышедшей в виде "прототипа".





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Вооружение

И по разумению начнем с "атаки", то есть с того, чем самый свободолюбивый танк в мире будет "нести" демократию в непросвещенные массы противника (возможно авторитарные).





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Удивив необитаемой башней, новый Абрамс по всем канонам индийского кино должен спеть удивить и основным орудием - пушкой, но не тут то было. Вместо уберпушки калибром каких-нибудь 155 миллиметров, как у знаменитой гаубицы "три топора" М-777, новый танк "поскромничал", ибо калибр остался тем же 120 миллиметровым, как и у "донора" M256A1, правда на этом сходство заканчивается (разве что забыл добавить, новая пушка тоже гладкоствольная), ведь новое орудие обладает целым рядом преимуществ. Первый "плюсик", это вес и облегченный "уход". Ведь пушка ХМ360 оснащена датчиками "контроля состояния". Второй "зачет в карму" - это знаменитая модульность, когда в силу обстоятельств ты можешь взять и заменить "несолидный калибр" на более "достойный", например - на устрашающие 140-мм. Ну и да - куда же без "хай-тека": новая пушка позволит программировать снаряды, превращающие выстрел обычный "в никуда" - в выстрел самонаводящийся. Навелся и забыл. Да.





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Естественно, что на каждый "чих" противника не будешь отвечать дорогущим 120-мм снарядом, это дорого, даже для американцев, да и боекомплект экономить надо, чай всего лишь 20 выстрелов (но это не точно), но вот точно на чем можно не экономить, так это на выстрелах к автоматической пушке ML230LF в 30 мм. С помощью которой можно несложно расправиться с пикапами (так называемые технички, обильно применяемые ВСУ) и обычными слабобронированными машинами. Подобная штуковина так же очень хороша в борьбе с пользователями РПГ и прочих джавелинов.









Но и эта пушка не незаменима. Из-за пресловутой модульности танк можно дооснастить спаренными крупнокалиберным и "штатным" станковым пулеметами, либо же "заморочиться" установкой дронов-камикадзе с добавлением на башню тех самых Джавелинчиков. Знаете ли, надежней в "две хари" (основная пушка+ПТУР) отвечать на танковые угрозы.









И информация для посмеяться: наконец то можно "избавляться" от заряжающего: архаизм, который прямиком унаследован аж с времен эпохи гражданской второй мировой, был "удален". Теперь вместо человеческого "разнорабочего" подавать снаряды будет автомат заряжания танка. Инновации спустя 3/4 века...













Защита

А теперь о смешном: танк хоть и ультрановый, но почему-то потерял в весе в сравнении с классическими модификациями Абрамса, аж в 20 тонн, которые, как не трудно предположить, приходились на броню. А танк, это прежде всего - бронированная самодвижущаяся пушка, а не просто картонный сарай на колесах, понятно, что без брони экипаж танка не останется, но едва ли даже современная композитная защита сильно превосходит текущие Абрамсы последних модификаций (M1A2 SEP v.3 - третий пакет улучшенных систем от 2015 года).

















И да - "с миру по нитке": прототип облачен в дополнительную "кольчугу" из активной танковой защиты, произведенной хорошо понимающим в танкостроении Израиле. "Трофи" на ура справляется с ПТУРами и прочими гранатометами, но бессильна против новых танковых подкалиберных выстрелов (система защиты комплекса не успевает среагировать на снаряды, летящие со скоростью 1700 м/с).

Помогает пассивной и активной защитам "антилазерная сигналка", уведомляющая экипаж танка о повышенном интересе расчетов ПТУРов, выстреливая в довесок "туман войны" в виде дымовых гранат.













Итоги

Танк вышел "как с картинки", превосходя своих заокеанских конкурентов на целую голову (по словам разработчиков). Тут тебе сверхдорогие (но не обязательные) облегченная пушка и "всеядный двигатель", да и уровень электроники "улетает в космос", позволяя внедрять танки в так называемый концепт сецентричной войны, с тактикой "танкового роя" и прочими новомодными штучками, правда как это будет отвечать войне будущего - сказать сложно, ведь в ходе конфликта Украины и России битва проходит даже не по лекалам Второй Мировой, а на уровне Первой, где все сидят в окопах, а танки вместо блицкрига и охвата клином, превращаются-превращаются в средство поддержки пехоты...