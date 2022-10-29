Это первая закупка разведывательно-ударных дронов Польшей у Турции

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Кто бы что не говорил, а турецкие беспилотники Bayraktar - неплохие машинки при задействовании их правильно. Но не суть, а "суть" в том, что Польша все-таки решила раскошелиться на них, получив первую партию этих крылатых машин.

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В первый комплект поставки входят переносные станции управления, радары, запасники и тренажеры для операторов дронов. Одновременно Польша заключила контракт на обучение и обслуживание "бездушных птичек". В случае успешного сотрудничества, Турция обещает "локализовать" ремонтные "мастерские" на территории Польши.









"Главная цель" министерства обороны Польши - получить еще 18 таких машин, последовательно "вводя" их в вооруженные силы.

Поставляемые беспилотники должны сделать "упор" на выполнение "ударных миссий", ведь практически все поставляемые Байрактары будут оснащены ракетами с лазерным целеуказанием.

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Ну а я не лишний раз напомню, несмотря на малозаметность и высокую эффективность ударов, успешность применения Байрактаров, как средства поражения, оные "удачны" лишь против слаборазвитой системы ПВО, еще "лучше" - когда сил ПВО нет вообще. А вот при наличии оной Байрактары превращаются... превращаются в отличную медлительную цель для Панцирей и Торов.