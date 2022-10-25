Речь идет о новейшем комплексе РЭБ "Тирада-2С", которая в начале октября смогла "отключить" спутники Илона Маска, нарушив их нормальную работу над зоной проведения СВО

В октябре внезапно бесперебойная работа Starlink прервалась, консенсус мнений сложился не в пользу Илона Эрроловича, обвинив того в возникновении неисправностей космической группировки "SpaceX", но оказалось, эпатажный миллиардер тут совершенно ни при чем. А вот кто тут причем, так это новейшая российская станция радиоэлектронной борьбы - "Тирада-2С".

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В начале октября американская газета Financial Times поделилась заметкой о странных жалобах бойцов ВСУ на ненадлежащую работу хваленых терминалов Илона Маска - Starlink. За объяснениями западные журналисты обратились прямиком в пресс-службу ВСУ, где подтвердили, что Запорожская и Херсонская области подверглись "непонятным массовым проблемам" не только в терминалах спутникового интернета, но и просто военной связи. Другое же СМИ указало на причину проблем - как оказалось "виновата" та самая "Тирада-2С", которая заслужила эпитет "могущественнейшего антиспутникового вооружения".









Многоуважаемый Илон Эрролович немного спустя подтвердил опасения "диванных аналитиков", заговорив об обвинениях в адрес России, которую прямо без экивоков обозвал "уничтожительницей". Ведь именно только по этой причине, работавшие ранее без перебоев, хваленые терминалы "отказались" продолжить работу. Дальше - больше: "почуяв" не весть откуда свалившийся убыток, Илон в сердцах отказался продолжить спонсировать свое начинание по поводу поддержки Starlink на территории Незалежной, передумав платить "за все это". Но из Пентагона "позвонили", попросив перед окончательным решением "хорошо подумать", где неглупый Маск тотчас согласился о своем "плохом поведении", "передумав" самоустраняться от помощи ВСУ.

И возвращаясь к "засекреченной" Тираде, которая создана для глушения спутников связи супротивника. Данная система относится активному подтипу РЭБ, имеющая четыре модификации, а сам комплекс "засветился" еще пять лет назад в 2017 году. И уже в 2018 данная система официально поступила "в ряды" ЦВО. И уже год спустя, Трамп "почему-то" создал космические войска Америки.

Тирада, наряду с "Палантином", являются самыми новейшими средствами РЭБ в Российской армии, где первая в связи со своей мобильностью, перевозится на шасси КамАЗа-6350. И по некоторым фото с передовой, зачехленные тягачи и дали волну для слухов и сплетен, что в них якобы и перевозят то самое противоспутниковое вундерваффе.









А теперь чуть понятным языком: спутники Маска работают в двух диапазонах с частотами 26–40 ГГц и 40–75 ГГц. В просторечии называемые сантиметровым и миллиметровыми диапазонами соответственно. Как раз те самые диапазоны, по которым и "работают" отечественные РЭБ.

А приставка с литерой "С" в названии комплекса Тирада как раз (по мнению западных и российских военных аналитиков) и указывает на "точку приложения" в сантиметровом диапазоне. Где мобильные комплексы РЭБ на тех самых армейских тягачах КамАЗа и "наводят шороху", вырубая в радиусе нескольких десятков километров любые спутники, и без разницы, есть ли на этих самых спутниках пресловутые помехозащищенные модули (к коим и относятся знаменитые Starlink).









"Персонал" Тирады включает в себя (данные не поддаются проверке) отделение из пяти операторов установки и технических инженеров, с помощью которых из режима "что-то накрытое брезентом" до режима "зник зв'язок (пропала связь)" переходит за 30 минут. А вот в почетной работе по "отключению" вражеских систем связи Тираде помогает СПРН, система предупреждающая о ракетном нападении. После получения данных с которой, РЭБ и "вешает" систему спутников, посылая "пакеты" импульсов определенной частоты, тем самым мешая обмену информацией с терминалами и между самими космическими объектами.









Во время работы означенных систем РЭБ украинские генералы не предполагали, что все так плохо, находя "лазейки" для оправдания неудач: якобы это была ошибка Пентагона. Что разумеется вовсе не так.

Правда что так все примерно и будет, задолго до реального применения предсказал и многозвездный британский генерал Майкл Вигстон, заявивший, что в скором времени из-за ошеломляющего развития российских систем РЭБ будут очень плохо работать как Starlink, так и его британский "коллега" OneWeb.И он в своих прогнозах не ошибся, показав, что "будущее уже наступило".

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