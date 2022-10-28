Амбициозность и масштабность - второе имя наследного принца Саудовской Аравии - Мохаммеда бин Салмана. Пока остальные ближневосточные королевства "страдают тоталитаризмом", насаживая шпионские мобильные приложения, владыка бин Салман думает гораздо "шире".
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Так по планам первого принца (ибо наследный) в течение восьми лет будет построен мегаполис с населением порядка 10 миллионов человеческих единиц. Строение будет иметь соответствующее название "The Line", подразумевающее форму целого города в виде лишь одной прямой линии, внимание, протянувшиеся на 170 километров прямиком до залива Акаба по части побережья.
Проект с малопонятным названием "NEOM" лично возглавил принц Мохаммед. Соавторы амбициозного города "пояснили" за удивительную форму в виде цельного длиннющего здания, почему надо "именно так". По их уважаемому мнению, такое расположение обеспечит ту самую пресловутую "шаговую доступность". Ведь добраться до магазина, зоны отдыха и школы вкупе с больницами можно будет за 5 минут.
А вот, чтобы доехать до другого конца "города", создатели предлагают пересесть во "внутридомовой" скоростной поезд, способный домчать до конечной станции за треть часа. Ну а сам город обойдется без машин и дорог общего пользования, но и совсем без "колес" не останутся жители - так "домчать" с ветерком до ближайшего "Магнита" можно будет на электросамокатах.
А теперь спустимся "с небес на землю". Цена "за все" - триллионы долларов, а срок, возведения, на самом деле, может растянуться на долгие полвека. Ведь такие амбициозные проекты никогда не строились в истории человечества. Пирамида Хнум-Хуфу не в счет.