"Стройку века" задумал хорошо известный наследный принц Мохаммед бин Салман. Ведь иначе и не назвать строение длинной 170 километров и общей стоимостью в несколько триллионов долларов

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Амбициозность и масштабность - второе имя наследного принца Саудовской Аравии - Мохаммеда бин Салмана. Пока остальные ближневосточные королевства "страдают тоталитаризмом", насаживая шпионские мобильные приложения, владыка бин Салман думает гораздо "шире".

реклама

Так по планам первого принца (ибо наследный) в течение восьми лет будет построен мегаполис с населением порядка 10 миллионов человеческих единиц. Строение будет иметь соответствующее название "The Line", подразумевающее форму целого города в виде лишь одной прямой линии, внимание, протянувшиеся на 170 километров прямиком до залива Акаба по части побережья.









Проект с малопонятным названием "NEOM" лично возглавил принц Мохаммед. Соавторы амбициозного города "пояснили" за удивительную форму в виде цельного длиннющего здания, почему надо "именно так". По их уважаемому мнению, такое расположение обеспечит ту самую пресловутую "шаговую доступность". Ведь добраться до магазина, зоны отдыха и школы вкупе с больницами можно будет за 5 минут.

А вот, чтобы доехать до другого конца "города", создатели предлагают пересесть во "внутридомовой" скоростной поезд, способный домчать до конечной станции за треть часа. Ну а сам город обойдется без машин и дорог общего пользования, но и совсем без "колес" не останутся жители - так "домчать" с ветерком до ближайшего "Магнита" можно будет на электросамокатах.









А теперь спустимся "с небес на землю". Цена "за все" - триллионы долларов, а срок, возведения, на самом деле, может растянуться на долгие полвека. Ведь такие амбициозные проекты никогда не строились в истории человечества. Пирамида Хнум-Хуфу не в счет.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке Крутая 3080 за 60 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке Цена RTX 3070 идет к 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде



