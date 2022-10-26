Все это подается "под соусом" заботы о дорогих гостях. Но приложения имеют уж слишком большие права, касающиеся как полного доступа к геолокации, так и чтению оперативной и внутренней памяти устройства

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Катар, ближневосточная монархия, "славится" суровыми нормами законов и распоряжений. Что собственно, совсем не новость. И казалось бы, какая нам разница, как живут в "чужом монастыре", мы ведь им не навязываем свой "устав". Но восточный подход отличается своим "цветастым" колоритом, в особенности, когда вы узнаете, что для болельщиков будущего чемпионата мира по футболу в Катаре приготовлен "сюрприз" - точнее аж целых два.

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Так аналитики сетевой и кибербезопасности из NRK, провели целое расследование, изучив обязательные для инсталляции на смартфоны приложения - их, как писал выше, "всего лишь" два.









Так приложения "Ehteraz" и "Hayya", якобы необходимые для предотвращения распространения знаменитого коронавируса и бесплатного проезда в катарском метро, на самом деле слишком много "хотят".













А хотят они получить права к точному местоположению пользователя, хотят получить права на чтение контактов, чтения постоянной памяти (как внутренней, так и размещенной на флешках), а также к трафику. Понятное дело, что это надо все лишь для "самых чистых душевных намерений". Но мы то с вами знаем зачем нужны эти сведения и как они могут потом аукнуться...

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