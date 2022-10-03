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Ученые рассказали какой астероид может аннигилировать Землю

Для исчезновения человечества хватит 10-километрового космического гостя, а вот для разрушения планеты понадобится "брат-близнец" Земли
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   Наша планета имеет давнюю историю, как и населявшие ее когда-то в прошлом многочисленные животные виды. Одним из таких доминирующих "царств" были всем хорошо знакомые по голливудским фильмам динозавры. Но и их век оказался "недолог" (в рамках общеизвестной многомиллиардной истории планеты). Гигантский астероид размером с 10-километровую гору "завершил" долгую историю пребывания гигантских монстров. При своем падении, вызвав экстремальные изменения климата и череду природных бедствий, снесших в прямом смысле доминирующий вид, как и остальные 2/3 жизни на планете. А что касается самой планеты, ядро Земли и окружающая его мантия - остались целы и невредимы. Тогда в сознании зарождается вопрос - каким же должен быть нежданный космический гость, способный завершить существование, "как вида" - нашей Голубой планеты.

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Источник фото: dinohistory.ru

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   Но для начала, попытаемся "соизмерить" себя с динозаврами - оказывается нам тоже хватит 10-километрового астероида. А вот для разрушения Земли нужно что-то "покрупнее", и намного - например размером с саму планету. И вы сильно удивитесь, когда я скажу вам, что нечто подобное уже случалось во время долгой истории нашей планеты. И да, как мы видим - она это пережила. 

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   "Ровно" 4 с половиной млрд лет в прошлом в наш "цветущий сад" влепился марсообразный астероид, точнее планета диаметром около 7000 километров. В результате такого межпланетного "ДТП" как раз и образовалась наша Луна. Земля же, как видите, никуда не делась, а прошел так называемый "аншлюс" планеты Тейи, части которой влились в дружный земной "коллектив" ядра и мантии. Но это не точно... Но точно известно, что любая земная жизнь "при таких раскладах" отправилась бы в древнегреческий Тартар.


Источник фото: daily.afisha.ru


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   Сама же Тейя была на порядок больше астероида, погубившего зубатых ящеров, но в целом - планета Земля "не пострадала". А вот более крупный планетоид мог бы совершить разрушение ядра и тогда прощай "Земля в иллюминаторе"... 

   А вот ученые NASA провели "исследования" не в ту степь, решив узнать какого размера должен быть астероид, потенциально могущий разрушить "какой-нибудь" Лос-Анджелес. И были огорошены финалом гипотетической атаки - твердый камешек размером с 140 метровый дом или больше - превратит "в труху" Город ангелов. А "остаточные явления", в виде ударной волны, распространятся ни на один десяток километров, попутно сметая весь современный "культурный слой" вместе с людьми, животными и растениями. 

   И касаясь обсуждаемого выше 10-километрового "апокрифа" - по словам ученого Геррита Вершура, людям хватит и "меньшего" космического снаряда. Астероид размером с один "русский километр" разрушит не то что Лос-Анджелес, но и всю земную цивилизацию. Точнее последовавшая за этим ударом начавшаяся "климатическая революция".


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Источник фото: nd.zp.ua


   Углубляясь в потенциальную картину такой космической атаки мы увидим следующее: в радиусе на пару сотен километров от эпицентра удара вся жизнь превратится в "безжизненные атомы", то что не перейдет на другой "материальный план", будет страдать от возникших "пандемических" пожаров и сопровождаемого всегда такого рода катастрофы - непреходящего густого дыма. Ну и дальше не будет "легко" - поднятая пыль и пепел скроет "Солнце и другие звезды", в результате выживший мир окажется в ударной зиме. 

   Да, человек такое животное, что выживет в самой безнадежной ситуации, как в прочем и некоторые млекопитающие. А вот все иное живое - перестанет быть таковым, в том числе и растения. 


Источник фото: socportal.info


   А теперь после часа негатива - "минутка релакса": по словам ученым NASA, смотрящих в самые мощные телескопы мира, потенциальных кандидатов для создания вышеописанной картины - в обозримой части нашей вселенной "не летает", точнее летает, но в опасной близости от матушки-Земли могут пролететь лишь в следующем веке. 

   И как видно, те самые ученые из агентства времени зря не теряют, отражая вполне себе не виртуальную атаку астероида Диморф, имеющего возможность, но не "желание" - превратить нашу пока еще цветущую планету в бескрайние марсианские пустоши и скалы. Жаль что таких умников (разумеется из NASA) не было в услужении у тираннозавров и прочих диплодоков...

   


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nasa земля ученые земля и астероид
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