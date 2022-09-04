Причинами мэтр электромобилей не поделился, но лишь усугубил "картину", заявив, что это случится очень скоро

"Главный ньюсмейкер планеты", их ответ Рогозину - Илон Маск, поделился своими удручающими предсказаниями: по его словам, нас ждет довольно скоро еще одна напасть - массовое вымирание, похожее с тем, которое случилось в эпоху "царствования" динозавров, которые к настоящему моменту успешно "разложились на плесень и липовый мед".

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Причем, в роли динозавров, теперь окажется человек прямоходящий. К слову, за всю историю существования нашей многострадальной планеты произошло пять таких случаев. За это время исчезло порядка 75% живых организмов.

Крайний такой "ивент" состоялся как раз в эпоху динозавров, в результате "финала" которого исчезло больше половины животных всех возможных видов. И произошло это "благодаря" падению "космического гостя" - астероида.









Как раз об этом событии и рассказал Илон Маск, "скинув ссылку" на тематическую статью. Правда опять же, Маск умолчал о том, "когда он ждет" повторения былых событий.

Почему так Маска беспокоит событие, произошедшее больше 50 миллионов лет назад, можно с большей долей уверенности предположить, что по причине того, что Илон является фанатом массового же переселения людей на Марс. Причем руководитель Tesla видел себя в роли флагмана этого процесса, обещая переселить население среднего города-миллионника уже в ближайшее десятилетие.

Естественно, "подспорьем" в этом деле должна была выступать родная ракета - "Starship". Тем более эта ракета многоразового использования.

А теперь слово ученым, согласно которым, "ожидаемое" шестое вымирание уже идет. Виной тому человек, который "запустил" механизмы изменения климата, последствием чего "испарятся" миллионы миллионов видов животных и растений.





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