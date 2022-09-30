В понедельник космическое агентство опубликовало эффектные кадры столкновения зонда DART с одним из астероидов бинарной системы Дидимус, запечатленные сразу с двух крупнейших астрофизических обсерваторий NASA - телескопа Джеймса Уэбба и его старшего "коллеги" - телескопа Хаббла.
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Полученные фотоизображения стали первым совместным проектом двух величайших астрономических инструментов. По словам экспертов, "подобное партнерство позволит лучше понять последствия столкновения космических объектов".
Если Webb изучает Вселенную в ИК области спектра, то телескоп Hubble регистрирует оптическое излучение, видимое человеком. Исследование последствий удара в различных областях спектра поможет лучше понять структуру и размеры пылевого облака, а также определить ее состав. говорится в пресс-релизе. Комбинация этих данных с наблюдениями наземных радиотелескопов поможет астрономам понять эффективность кинетического удара в изменении орбиты астероида.
"Webb и Hubble подтвердили то, о чем мы в NASA знали всегда: благодаря совместной работе нам удалось узнать намного больше", - говорится в заявлении руководителя NASA Билла Нельсона. "Впервые Webb и Hubble практически синхронно произвели съемку одного и того же космического объекта: астероида, столкнувшегося с космическим зондом после длительного путешествия. Весь мир с нетерпением ждет предстоящих открытий от Webb и Hubble и наших наземных обсерваторий - о программе DART и не только".
Уэбб наблюдал за столкновением в течение пяти часов
Космический телескоп с помощью своей камеры Near-Infrared Camera (NIRCam) выполнил одно наблюдение до момента столкновения, а затем еще целую серию в течение следующих нескольких часов. На 10 фотографиях видно плотное, компактное ядро, а "шлейфы космического вещества выглядят как струйки, исходящие из эпицентра удара".
Операторы Уэбба и научные специалисты столкнулись с необычными проблемами по мере приближения DART к своей цели вследствие высокой скорости перемещения астероида. В течение нескольких недель, предшествовавших столкновению, команды работали круглые сутки, чтобы "разработать и протестировать метод отслеживания астероидов, движущихся в три раза быстрее, чем первоначально установленный для Уэбба предел скорости".
"Я не испытываю ничего, кроме огромного восхищения перед командой операторов миссии Webb, которые сделали это реальностью", - отметила главный исследователь Кристина Томас из Университета Северной Аризоны во Флагстаффе. "Мы планировали эти наблюдения годами, а затем подробно обсуждали их в течение нескольких недель, и я очень рада, что это стало реальностью".
На снимках Хаббла видны выбросы от удара
Хаббл также сделал снимки системы Дидимос - Диморфос до столкновения DART о поверхность Диморфоса, а затем каждые 15 минут после удара - всего 45 изображений.
Изображения, полученные с помощью Wide Field Camera 3, показывают удар в видимом свете; выбросы от столкновения напоминают лучи, расходящиеся от тела астероида. Некоторые из лучей выглядят слегка изогнутыми, но астрономам еще предстоит определить, что это может означать.
Согласно снимкам Хаббла, яркость системы после столкновения увеличилась в три раза. Астрономы увидели, что яркость оставалась стабильной даже через восемь часов после удара.
"Когда я увидел данные, я буквально потерял дар речи, ошеломленный удивительными деталями выброса, которые запечатлел Хаббл, - поделился впечатлениями Цзянь-Ян Ли из Института планетарных наук в Тусоне, штат Аризона, возглавлявший наблюдения Хаббла. "Я чувствую себя счастливым свидетелем этого момента и частью команды, благодаря которой это произошло".
Впереди еще много работы
В самое ближайшее время специалисты проведут дополнительные исследования системы астероидов с помощью инструмента Webb Mid-Infrared Instrument и спектрографа Near-Infrared Spectrograph. Полученная информация поможет астрофизикам оценить химическую структуру Диморфоса.
Одновременно с этим обсерватория Хаббл в течение следующего месяца выполнит не менее десяти различных измерений в системе бинарных астероидов. По словам представителей ведомства, "благодаря регулярным и продолжительным исследованиям выброшенного вещества, а также наблюдениям за тем, как шлейф обломков разрастается и исчезает с течением времени, мы получим ясное представление об эволюции облака от момента выброса до его полного исчезновения".
Энди Ривкин, руководитель исследовательской группы DART из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса в Лореле, штат Мэриленд, подвел краткий итог этой уникальной операции: "Это бесценные кадры невиданного ранее события".
Источники: NASA, Journal Interesting Engineering, Hubble Site
1. (https://hubblesite.org/contents/news-releases/2022/news-2022-047)
2. (https://interestingengineering.com/science/images-of-dart-asteroid-crash)
3. (https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/webb-hubble-capture-detailed-views-of-dart-impact/)