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Были ли Американцы на Луне или все снимали в павильонах Голливуда-Мосфильма, но спустя полвека после эпохального полета Аполлона-11 Нила Армстронга, Америка решила вернуться к Лунной программе. Как писалось ранее, 29 августа запланирован старт ракеты-носителя SLS с капсулой Орион. Это первый запуск, состоящий из трех этапов, призванный в далекой перспективе подготовить людей к пилотируемому полету на Марс. Так вот, августовский запуск называется Артемида-1, над которым вместе работали Европа, Америка и даже Канада с Японией.

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Пока что заинтересованные стороны решили провести беспилотный полет ради безопасности, но цель остается та же, что и была ранее: проверить "космосом" готовность ультра-ракеты Space Launch System для такого ответственного дела. Но и Орион, который везет носитель, не будет "стоять без дела". В этой капсуле будут находиться человеческие манекены и контрольные приборы.

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Кому интересно, SLS не была рождена "из ниоткуда" - она прямая наследница хорошо известной вам ракеты Saturn V.

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После того как ступени SLS сделают свою работу и выведут Орион на орбиту Земли, он самостоятельно выйдет уже на окололунную орбиту, летя к последней в течении полутора часов. После начнется череда экспериментов. Это будет первая стадия испытаний. Есть и другие, например во время второй стадии начнется создание постоянной Лунной базы с далеко идущими планами запуска обитаемого корабля на Марс.

Все выглядит предельно "классно", но не стоит забывать о вездесущей космической радиации, уровень которой неизмеримо высок после прохождения так называемого пояса Ван Аллена, на орбите которого вращается многострадальная МКС. Так вот, в пределах этого пояса свои защитные функции показывает магнитосфера Земли, в достаточной мере защищая космонавтов от вредного космического излучения, а вот после прохождения этого пояса радиация "выходит из-под контроля". И как раз для измерения этого вредного воздействия на Орионе и летят манекены, состоящие из превосходных имитационных материалов, крайне похожих по своей структуре на человеческую кожу, костяную основу и внутренние органы. И информация для смеха: у вышеназванных манекенов есть гендерные различия - в имитационный полет отправились две "девочки" и капитан корабля - "манекен-мальчик". И к более серьезным вещам: все манекены покрыты специальным покрытием-сеткой для зонального контроля последствий "бомбардировки" космической радиацией. Кроме того, командир-мужчина и одна из пассажиров-женщин будут облачены в специальный защитный жилет AstroRad для более позднего изучения его способностей защиты от злокозненной радиации.





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Помимо трех космических "пассажиров" в сорокадневное путешествие отправятся и семена вкупе с грибами, дрожжами и водорослями. Они полетят для лучшего понимания воздействия далекой космической среды на растительные биологические системы с далекой перспективой полета на Марс. После полета туда-обратно все эти обитатели земной флоры будут возвращены исследователям для поэтапного контроля и осмотра.









Ну и коротко о других фазах. Артемида-2 через два года повезет первый "человеческий материал", а именно астронавтов. Правда это будет лишь путешествие по орбите Луны без знаменитого прилунения.

А вот во время фазы Артемиды-3 астронавты уже "осмелятся" сделать первые шаги по лунному грунту и наконец разрушат все слухи "а был ли мальчик".









Все это конечно сильно увлекательно, но я не понимаю причины почему после стольких лет взаимовыгодного сотрудничества и помощи в полетах пусть не на Луну, а хотя бы до легендарного МКС, почему не взять в совместный проект русских и таких быстро прогрессирующих Китайцев. Ведь все политические передряги - явление временное и непостоянное, а далекий космос - великая тайна, которая раскроется во всей своей красе если мы будем действовать сообща над решением этой такой манящей загадки. И как бы между прочим: планы планами, но я все еще хорошо помню как первый полет на Марс обещались совершить аж в 2016 году, но вы сами видите что воз и ныне там, и прошло с того времени уже почти шесть лет, а объявшие такие грандиозные планы стороны еще даже не долетели до Луны, откладывая первый пилотируемый полет на нашего спутника аж до 2025 года...











