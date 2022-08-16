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Лишь с помощью массированного вливания денег и похожим методам стимулирования возможно добиться количественного и качественного роста высокотехнологичных компаний. На сегодняшний момент те страны, решившие стать или хотя бы удержаться в стане лидеров High-tech индустрии, без вариантов должны вливать в "бензобак финансирования" высокотехнологичных отраслей.

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Сотрудники Института статистических исследований и экономики знаний Высшей Школы Экономики решили провести "ранжирование" затрат и прочих усилий в сферу high-tech индустрии стран "первого мира" и сравнить подобные методы развития с подобными методами, используемыми Россией. Что из этого вышло.

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Удивляться не приходится, самый главный лидер по объему инвестирования в сферу хайтека по-прежнему США - они вложили порядка 350 млрд. американских долларов. Потом - Китай со своими "жалкими" 90 млрд. все тех же долларов, в тройку лидеров ходит былая владычица морей - Великобритания с полусотней млрд. долларов, далее идут бывшая же жемчужина Британской короны - Индия и ее 42 млрд. долларов, еще одна бывшая колония - Австралия с 25 млрд долларов. Грубо говоря, если взять и сложить, на эти пять стран приходится сумасшедшая доля в 73% от общемировых инвестиций. Но и здесь США переигрывают все вместе взятые страны-лидеры инвестиционного портфеля хайтек-направленности.

Ну а Россия скромничает на далеком 38-м месте, инвестиции которой в высокие технологии составляют чуть менее 1 млрд. долларов. Скромность, наверное, наше второе я - Рогозин не даст соврать...





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Даже в рамках грубого подсчета, если сравнить "главного льва" хайтек-прайда, Россия отстает в 440 раз, либо же на "космическое расстояние" в 40000%, Китай "поближе" - от него мы отстаем "всего лишь" в 110 раз. Даже крошка-Сингапур, площадь которого меньше "Третьего Рима", вложил в прошлом финансовом году "жалкие" 12 млрд. долларов. Добавить тут конечно нечего.

Ученые института так же "пробежались" по связям между объемом "свиньи-копилки" и показателями развития высоких технологий по ряду других важных пунктов, таких как - "капитализацию" расходов на теорию и разработки, количество лауреатов "Нобелевки" и премии Филдса, а также общее количество так называемых Unicorn company.





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Наиболее важными из этого списка являются компании-единороги (Unicorn company) и количество "классиков высокоцитируемости" среди ученых. Ну и чтобы не ходить слишком далеко, что такое компании-единороги. Это компании-стартапы, которые "забрались" в одномиллиардовый список своей рыночной стоимости. И вам, скажу я больше, эти компании хорошо знакомы, знаменитые примеры - Twitter, WhatsApp.

Простейший вывод из этого донельзя доходчив: чем больше вливается денег в наукоемкие отрасли экономики и технологичные компании - тем больше там знаменитых ученых и "лидеров знаний". Просто посмотрите на список нобелевских лауреатов и где они живут-работают.





У нас же обратная картина. Не побоюсь сказать - даже донельзя извращенная. Занимая седьмое место по количеству проживающих на территории страны лауреатов Нобелевской и Филдсовской премий, да и просто суперталантливых ученых - наша страна "недополучает" уйму инвестиций, вследствие чего общие экономические показатели и финансовые сделки в сфере хайтек находятся на околонулевом уровне в сравнении с текущими странами-флагманами.

Ну и комментарии директора соответствующего института, проводившего наше исследование:









Даже если копнуть глубже в "пласт истории", тот же СССР львиную долю своих доходов вкладывал, в том числе и в науку, поэтому та страна, пускай и отставая очень сильно от "западных буржуев", все-таки находила силы для поддержки своих молодых ученых и их более старших и именитых коллег. И даже те "крохи", которые оставались от непомерного аппетита советского ВПК, когда доходили до мирных отраслей, позволяли Стране Советов производить всю номенклатуру гражданского потребительского интереса: от пылесосов, телевизоров до компьютерной техники. Тут даже если сравнивать с теми же США, они вынуждены были закупать те же пылесосы и "магнитофоны" в Европе и Азии. Ну а наша страна все производила сама. Про ракеты я молчу. Сейчас же Россия все еще живет на "советском наследстве" - благодаря научным разработкам тех времен. Выводы делаем сами куда нужно тратить деньги, дабы не оказаться на обочине истории. И да, сильная армия тоже нужна - Китай обратный тому пример ;)







