Сейчас сложный период, когда ведущие страны мира борятся за будущую концепцию мироустройства по своим лекалам. И в ходе такой борьбы идет резкое колебание "наднациональных валют". Устоит ли доллар в ближайшее время в ходе войн, идущих по новой парадигме, разбираемся вместе с инвестором Федором Сидоровым

Доллар - это такая валюта, курс которой колеблется относительно других валют не потому что так совпали звезды, а Венера стала в "суперпозицию", а по причине внутренних указов ФРС, называемой политикой. Регулятор повышая ставки, тем самым увеличивает доходность так называемых государственных облигаций, естественно это порождает интерес к финансовому рынку США и в него вливается все больше внешнего капитала. По вышеобозначенной причине ФРС естественно "противопоказана" деятельность по "убийству" курса доллара. Такая простая арифметика как бы намекает нам о том, что в ближайшей перспективе будет падать все что угодно кроме общеамериканской валюты. Таким мнением поделился частный инвестор Федор Сидоров.

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Простое объяснение: европейская валюта (Евро) возвращается быстрее "к жизни" после экономического спада, если сравнить ее американским конкурентом, по этой причине инвесторы начинают увеличивать свой "европейский инвестиционный портфель", вкладываясь в бумаги ЕС. Но "на сейчас" - ситуация иная: по Европе бродит "призрак рецессии", инфляция бьет рекорды, ну а инвесторы, которых вряд ли язык повернется назвать глупцами, берут и просто переводят свои финансовые активы в "тихую гавань капитализма" - в островное государство США. Выводы каждый может сделать сам.









В Китае похожая ситуация: после "поражения" в Тайваньским проливе КНР поняла кто "папочка" на Голубой планете, да и без этого знаменательного события в стране нарастают темпы падения ВВП, который на текущий момент составляет уже меньше 5%. Даже для неэксперта "экономических наук" понятно, что это самая настоящая стагнация. Вполне возможно не за горами дефолт - на фоне противостояния со страной, у которой есть тестикулы, помимо России такой страной по полному праву можно называть и США.

Из этого следует донельзя обидный вывод - в ближайшем времени доллар в качестве мировой валюты заменить попросту нечем.

Да, можно с гонором заявить, что и доллар США "падает", и даже звание первой экономики мира (что под вопросом) не в состоянии остановить небольшой "отрицательный рост" американской валюты, но все-таки, даже для младенца известно, мировая финансовая система сконструирована "из доллара", поэтому Американцы при любом раскладе могут взять и влить в свою затухающую экономику любое количество денег, ну а нам просто остается смотреть со стороны и завидовать...

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