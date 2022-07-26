Твиттерный "воин" - Дмитрий Рогозин получил новый удар "судьбы". Теперь в его послужном списке стало еще больше бывших должностей. Как говорится, надо было работать, а не развлекать публику

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Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Печально известный своими пиар-акциями и опротивевшим словоблудием Дмитрий Рогозин лишился еще одной хлебной должности. Теперь он уже бывший член попечительского совета Фонда перспективных исследований. Причем это решение приняли на самом верху: на днях соответствующий указ подписал Владимир Путин.

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Прямая цитата:





И конечно же, "старый друг" своего российского приятеля - Илон Маск, ну никак не смог удержаться от троллинга и дал совет по трудоустройству Дмитрию Олеговичу. Он посоветовал ему заняться "раздачей криптовалюты".





Ну а первым ударом было лишение хлебной должности главы "Роскосмоса", где отнюдь не бедствующий чиновник выписывал себе премии размером в ползарплаты. Как говорится, красиво жить не запретишь. Новым же главой Роскосмоса стал Юрий Борисов - бывший вице-премьер. Надеемся, что новый топ-чиновник запомнится не только своими бездарными стихами и очковтирательством, но и действительно прорывными достижениями в передовой сфере космических исследований.

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