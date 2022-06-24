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Полицейское кино: Беверли-Хиллз и Эдди Мёрфи "вырождаются"

Заключительный фильм из серии: "Полицейский из Беверли-Хиллз". Как испортить вполне себе удачную франшизу и слишком сильно.
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   Вполне удачный симбиоз бывшего маргинала, "переродившегося" в теле копа-балагура и решившего защищать закон вместо того чтобы грабить и воровать — вполне себе выстрелившая идея, ведь иначе до третьего фильма и не дошло бы. Но с каждым последующим фильмом создатели натыкаются на "невидимую" стену, состоящую из сложностей — ведь нужно обновлять концепцию, привносить что-то новое, ведь от старых идей у зрителя может начаться привыкание и отторжение. Ведь так? И вот именно этими заботами был сильно вдохновлен сценарист, "камлавший"  над свежей историей полицейских приключений чикагского копа в пригороде богатых и знаменитых. Справится ли в очередной раз старина Эдд? Насмешит или посмешит зрительский народ?

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Кадр из фильма


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Сюжет

Прошло уже семь лет с момента последнего посещения Акселем Фоули одного из самых богатых районов Лос-Анджелеса, и по ставшей печальной закономерности, дело, которое привело в третий раз (и возможно не в последний), было личным. От пули, выпущенной бандитом, погиб бывший начальник нашего детектива, и понятное дело, мстя будет неотвратимой и страшной. Все как обычно.

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Приятности

   Наконец-таки вдохновители третьей части поняли, что перед нами все-таки полицейский боевик, а не просто кривлянья и уханья в общем-то талантливого комика Эдди Мёрфи, поэтому избыток перестрелок и соответственно свинца в телах супостатов — закономерный итог. Фильм начинается как самый настоящий ПРАВИЛЬНЫЙ БОЕВИК: с зубодробительной перестрелки, соответственно он так же и заканчивается, правда тут уже в ход вступил принцип "и дом пониже и труба пожиже". Наверное насколько денег хватило.

Кадр из фильма


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Недостатки

Боевик боевиком, но фильм заявлен как комедия, и тут ждет зрителя разочарование. Почему? Шуток не только стало меньше, они стали хуже как по количеству, так и по качеству. То ли персонаж Аксель повзрослел, то ли деградировал основной выдумщик шуток. Закончились как смешные фразы, так и положения. За весь фильм я насчитал лишь парочку доставляющих ситуаций, таких как: история с вселением в чужой особняк и "разборка" с темнокожим подростком, а все остальное — лютый испанский стыд. 

   Основная концепция, а главное локация: какой-то там детский город развлечений с плохим руководством — хорошо бы смотрелся в каком-нибудь мультике про Тома и Джерри или детской комедии, а не в фильме про расследования и месть за погибшего начальника. Это очень плохое решение. Многие недовольные критики и зрители не дадут соврать.

 Главный злодей. Что ни говори, а первых два злодея в предыдущих "сериях" были донельзя харизматичными и "опасными" мерзавцами, а что здесь? Какой-то мужик с постным выражением лица, способный выдавить нелепейшую улыбку в стиле "Галкин в миграции"; оно нам надо? Естественно, напугать или рассмешить такой персонаж не может в принципе.

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Что ни говори, но опять же, предыдущие фильмы были понятны как широкой общественности, так и любому (ну почти) зрителю земного шарика, но идея рассказать про какого-то дядюшку —  владельца парка аттракционов "Мир чуд" оказалась донельзя вымученной: кому какое дело до такого человека-персонажа? Вот я, кроме Уолта Диснея, такого же популярного создателя индустрии для детей не знаю, и таких — большинство!

Уже тогда это было мейнстирмом: представитель сами знаете кого


Подытожим

По правде говоря, большое количество экшен-сцен в фильме не всегда свидетельствует о высоком качестве оных, так и тут — финальная перестрелка затянута и больше похожа на лоскут ошметков, чем на цельный материал, но это полбеды: сам весь фильм — одно большое болото и выдохнувшаяся идея приключений чикагского копа в чужой "юрисдикции"; и словно этого мало, доставляющие персонажи ушли из продолжения, из-за чего новый фильм потерял свою неповторимую привлекательность как цельный образец, то есть не стало юмора в каком бы то ни было виде, да и сам сюжет "не выстрелил" совсем. Так что не рекомендую. Ну и ваше мнение — лучше обозревать новинки или старье? И пожалуйста, без третьего варианта ;)


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Теги

комедия полицейский боевик полицейский из беверли-хиллз
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