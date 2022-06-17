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В уже далеких двухтысячных ремикс на классическую мелодию про лягушонка Акселя разрывал практически все "утюги" нашей необъятной и веселой: под эту мелодию колбасились как на свадьбах и рейв-вечеринках, так и зажигали в детских садах дошколята. Но предположу, что первым сделало эту мелодию популярной кино о приключениях "хитрована" Эдди Мёрфи; ведь комиков-негров в то время было действительно не слишком уж много (но разговор конечно не об этом). Так почему бы не вспомнить легендарный кинчик тех времен? Даром, что решил вчера пересмотреть.

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Сюжет

Конечно же, одним громким делом затейнику-копу Акселю не обойтись: в славном Беверли-Хиллз знойная блондинка во главе вооруженной банды "обнесла" известный ювелирный магазин. И кто, как не Аксель и его "группа поддержки", способны распутать клубок загадок и секретов, особенно когда это перешло в категорию "личное"?

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Плюсики

Чем хорош Эдди Мёрфи, так это способностью "доставлять" в соло-режиме: его приколы и паясничество в погоне за успешным расследованием преступлений — заслуживают отдельной похвалы. Что тут скажешь? Комичность — это лучший перк этого загорелого кривляки. Хотя думаю никто в этом и не сомневался и без меня.

Сценаристы "просекли фишку", что один Эдди Мёрфи — это хорошо, но неплохо бы раскрыть и его команду, и естественно, без очередных выкрутасов коллег не обошлось: в первой части "делал сцену" сержант Джон Таггерт, а здесь уже отжигал совсем не по-детски его младший напарник — Билли Роузвуд. Его легкая придурковатость наряду с любовью к большим пушкам, по ходу хронометража к еще большим пушкам, это прям клондайк комедийности.и положительных эмоций для зрителя.

Антагонист более чем суров и нордичен. И это не совпадение — Юрген Прохнов прямиком родом из что ни на есть суровейшей Германии, вот откуда эта северная холодность и харизматичное обаяние, жаль конечно, что такому яркому запоминающемуся типажу уделили так мало экранного времени, возможно, виной всему ограниченный хронометраж "кина", да и подспудно понимаем — кино то совсем не про главного бандюка...

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Ну и конечно же шутки, ведь комедия же! Тут тебе и обычная клоунада Эдди, ситуации а-ля каламбур с падением в бассейны, ну и хватило парочки броских шуток и двусмысленных положений. За что отдельное спасибо. Ну и скажу вам по секрету: комедийные сценки тут не ограничиваются только лишь одними главными героями, хохмить и доставлять по-хорошему стараются почти все действующие лица. Кому это и положено по сценарию.

"Пересолено"

Может это лично мои придирки, но смех старины Мёрфи — это самое худшее что есть в фильме; если он так смеется и в реальной некиношной жизни, то неудивительно, что супруга этого комика развелась с ним, вот так улыбаться явно не стоит, эти звуки радостной гримасы достойно бы смотрелись в каком-нибудь слешере во главе с Джейсоном (Пятница 13е) или Фредди Крюггером (сами, думаю, угадали, что за киносерия тут подразумевается), а не в комедии.

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Обилие взрослых шуток и обсценной лексики. В большинстве переводов на великий и могучий, грязные шутки обошли стороной зрительские уши, но в оригинале на английском языке упоминание мужского полового органа и его особенностей прозвучало не единожды, вот уж воистину грязный юмор даже для взрослого закаленного русским бытом зрителя!

Легкозамечаемый повтор шуток из первой части, понятно дело, что повторенье — мать мученья, но не настолько же? Не думаю, что как под копирку перенесенные ситуации и один в один скопированные шутки из первой части, прибавляют капельку оригинальности сиквелу; это я конкретно бросаю камень в сторону братишки Эдди. В первой части сценарная находка в стиле а-ля Хлестаков из Мертвых душ смотрелась действительно круто, а вот во второй части такой повтор — это хуже чем "такое себе"!

Финальное мнение

Если сравнивать с первой частью, то продолжение вышло таким же задорным и боевитым как по части шуток, так и по части экшена, и даже немножко переплюнуло оригинал, правда вторичность некоторых сюжетных ходов и поворотов оставили неприятный осадок, но это достойно компенсируется более глубоким раскрытием старых персонажей, рождая непередаваемые приятные эмоции при обыгрывании новых фактов. Что-что, а сценарий достаточно проработан как для обычной комедии, ну естественно за рамками я оставляю киноляпы, ибо на сюжет они не так крепко влияют как в каком-нибудь фантастически-глумливом "Доводе" Нолана.

Ну и по классике: смотреть или не смотреть? Ясен прекрасен — хорошая комедия на вечер, даже если вы ее смотрели n-ое количество лет назад, освежить в памяти все-таки стоит.







