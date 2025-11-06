Сайт Конференция
Мнение профессиональных критиков перед завтрашней премьерой «Хищника» на основе предпоказа

От роуд-муви и бадди-муви с «лучшим фильмом со времен оригинальной дилогии» и до сравнений с Терминатор-2 и уходом от первоначального духа
Пока сообщество фанатов во всем мире и обычные зрители с нетерпением ждут завтрашнего дня, ведь 7 ноября должна состояться долгожданная премьера «Хищник: Планета смерти», аттестованные журналисты смогли сходить на специальный предпоказ, после чего опубликовали собственное мнение в специализированной прессе. Прямо сейчас доступны для ознакомления 75 рецензий с сайта Rotten Tomatoes с оценкой 89%, как и стали известны данные с Metacritic, где фильм заслужил 69 баллов от критиков на основе 23 отзывов.  

Классический образ Хищника «Волка»– с наплечной самонаводящейся лазерной пушкой и хищным оскалом мандибул и максилл. Источник изображения: fantasticbeings.fandom.com

А мы в который раз напомним сюжет. Так в новом фильме по франшизе «Хищник»,инопланетный охотник отправлен на одну из самых опасных планет во всей киношной вселенной под названием Генна. Причем территория данного звёздного объекта станет для персонажа под именем Дек местом для первой охоты. И в случае удачи главный герой получит сразу два серьёзных приза: станет достойным и тем самым официально вступит в клан, как и заполучит ту самую знаменитую «невидимость», генерируемую маскировочным устройством. Но для этого надо «всего лишь» добыть доселе непобедимого гигантского монстра по имени Калиск. В ходе развития истории Хищник находит девушку в теле андроида по имени Тия. Сам робот принадлежит корпорации «Уэйланд-Ютани» и находится в удручающем взгляд состоянии – у андроида попросту отсутствует нижняя часть. Вместе героям предстоит продемонстрировать великолепную командную работу зрителю и попытаться попросту выжить на Генне.

Сами критики остались довольны свежим подходом в новом фильме и отдельно выделили актерскую игру, где множества рукоплесканий добилась именно Эль Фаннинг, сыгравшая сразу двух персонажей «добрых и злых» андроидов – Тию и Тессу. В особенности классной получилась смесь высокой жесткости, присущей фильмам серии «Хищник» с идеальным впрыском огромной дозы комедии.

Тот самый плащ-невидимка, благодаря чему представители рода Хищников стали в разы более узнаваемы и отличимы от множества других хищнических инопланетян из фантастических фильмов других студий. Источник изображения: hi-news.ru

Приводим мнение представителя издания Variety. Представитель американской прессы назвал завтрашнюю новинку буквально «самым мощным кино из вселенной «Хищника»», вышедшим после второй части. Единственное, кто опережает кинопостановку из «современной эры», так это предыдущий фильм франшизы – «Добыча», где отважная представительница индейского племени Команчи практически в одиночку одолела комического охотника. Удивился журналист же мягкому рейтингу PG-13, ведь обычно все фильмы цикла имели рейтинг R за исключением «Чужого против Хищника». Этого удалось добиться благодаря отсутствию темно-красного цвета «классической» крови в кадре: зрители увидят лишь жидкости цвета молока и ярко-зеленые оттенки. Именно так выглядят раненые синтетики и яутжа. Представители местной фауны при повреждении верхних покровов «истекают» оранжевыми и фиолетовыми растворами.

«Злая копия» доброй Тии – синтетик Тесса. Источник изображения: predator-movies.com

Сотрудник The Daily Beast увидел в «Планете смерти»сильную схожесть с другой голливудской киноклассикой – фильмом «Терминатор-2», где главный злодей из первой части в продолжении стал одним из главных героев, что вызвало явную симпатию у зрителей. Резюмировал же специалист свое мнение по продолжение 2025 года, назвав завтрашний фильм как «второй лучшей частью» новой мифологии «Хищника», что позволит создать заявку на будущие продолжения.

Кинокритики увидели схожесть концепций нового фильма про хищника с Терминатором-2. Ведь оба героя в прошлых фильмах были главными злодеями. Источник изображения: myseldon.com

В The Verge начали обзор с первых сцен, где отметили резкий переход мрачности и жесткости в беззаботное путешествие, случившееся на другом краю галактики, при этом не забыв добавить слова про аттракцион бесконечных битв и динамичности. И хотя фильм не обойдется без множественных глупостей, этот недостаток компенсируется с лихвой красивыми боями и неожиданными сюжетными твистами.  

В Rolling Stone прямо назвали свежее продолжение жанром роуд-муви, сваренное в комедийном бульоне, где смеха едва ли не больше чем длительных и трудных сражений. Но для поддержания интриги при предстоящем просмотре обычными зрителями обзорщик известного журнала постарался не раскрывать основные сюжетные повороты, причем очень неожиданные. 

Как водится не обошлось и без негатива. В редакции Guardian буквально отметили потерю духа всей франшизы. Потому что Дек оказался излишне человечен, сильно отойдя от первоначального образа космического охотника, прекрасно раскрытого в предыдущих пяти фильмах. Причем очеловечили нового яутжу до такой степени, что его поведение в кадре вызывает то самое сочувствие, словно перед нами не отталкивающее инопланетное чудище, а милый пухлый котенок. И всё это никак не исправить даже искрометной актерской игрой Эль Фаннинг.

Буквально добрая половина актрисы Фаннинг в роли андроида Тии. Источник изображения: yahoo.com

Отметил мягкость нового фильма, больше свойственную легендарным «Звёздным войнам», чем классической «хищнической» франшизе, репортёр издания AV Club. Специалист поставил в вину желание создателей фильма 2025 года получить на выходе мостик к новым продолжениям по циклу предатора, чем лучшее кино серии. На выходе получился неприятный треск. 

«Не хватило опасности» обзорщику от Deadline. Специалист увидел ненужное обилие спецэффектов и историю с жанром бадди-муви. И как из этого всего получить того самого угрожающего всему живому «Хищника» корреспондент издания не узнал и не увидел. А вот что точно заметно невооруженному глазу специалиста, так это яркая широкая глупость. 

А мы лишь напомним, что вновь уселся в режиссерское кресло Дэн Трахтенберг, который по мнению российских фанатов снял ну очень провокационную в плане подхода к главным персонажам «Добычу». Хотя международные обзорщики из стана профессиональных критиков и обычных зрителей с фанатами высоко оценили фильм 2022 года. Ну а нам всем остаётся лишь ждать завтра...

