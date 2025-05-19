Медик Павлова предупреждает, что нехватка омега-3 в организме может вести к ряду недомоганий
Психические расстройства, деменция и сердечно-сосудистые заболевания с некоторой долей вероятности могут возникнуть в организме человека, если последний «забывает» употреблять продукты или витамины, содержащие необходимое количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3. О такой проблеме рассказала доктор медицинских сотрудник Зухра Павлова.
Медицинский работник подчеркивает, что свежее исследование показало, что 15% людей не испытывают необходимости в дополнительных порциях полиненасыщенных жирных кислот. Остальные лишены этого. Такое случилось из-за повышения температурной нормы океанской воды, из-за чего стало меньше рыбы, а следовательно и обычного улова у рыбаков и организаций. Есть и у проблемы и другие важные факторы.
Поэтому те люди, у которых есть ощущаемая нехватка омега-3, рискуют приобретением сердечно-сосудистых заболеваний и психических расстройств, подспудно увеличивая вероятность когнитивных нарушений в деятельности головного мозга.
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Поэтому крайне важно для борьбы с вероятным дефицитом омега-3 чаще есть жирную рыбу, пить льняное масло, кушать грецкие орехи. Есть и особый нюанс: уменьшить потребление омега-6, так как их повышенное количество напрямую влияет в негативную сторону усвоения именно полиненасыщенных жирных кислот омега-3.
И по данным старшего научного сотрудника МГУ имени Ломоносова, среднестатистическому человеку требуется в день 300 мг омега-3.
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