Наблюдая, как закончились вчерашние биржевые торги в Соединенных Штатах, Евросоюзе и Азии, можно заметить одну важную деталь – так называемая рыночная капитализация компаний снизилась сразу на целых 3,1 трлн. долларов, а основные биржевые индексы Штатов сразу упали на 5-6 процентных пунктов. Вчерашнее падение было прямо вызвано публичными высказываниями 47-го президента США по поводу заградительных пошлин в отношении почти всех стран мира и территорий, где нет постоянного присутствия человека. Можно с полной уверенностью констатировать, что события 4 апреля в Североамериканском государстве стали самым крупнейшим скольжением вниз с марта 2020 года. Тогда мировые рынки дрогнули под воздействием зарождавшиеся эпидемии COVID-19, поразившей мир заметными карантинными ограничениями.

На утро 5 апреля азиатские рынки продолжают скользить вниз. Индекс Nikkei идёт с показателями -4%, индексы ST иVN, принадлежащие соответственно сингапурским я вьетнамским компаниям, обвалились на 3,1% и 5,8%.

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Одновременно с распродажей акций биржевые игроки начинают скупать золото, как и переориентировать свои финансовые инструменты на более безопасные способы вложения. Об этом красноречиво свидетельствует укрепление курса японской иены, подросшей на максимум с октября прошлого года. А вот японский спред по доходности, жестко связанный с государственными облигациями, снизился на 1,175%. Что свидетельствует о росте интереса к таким бумагам.

Напомним, что предысторией к сегодняшним событиям послужили объявленные вчера Дональдом Трампом значения импортных пошлин в США. Американский лидер назвал сегодняшнее время золотым веком для Америки, обозначив текущий период как прекращение периода грабежа Североамериканского государства со стороны партнеров и оппонентов Штатов. Так самая минимальная пошлина в 10 процентных пунктов для 185 государств начнет действовать с завтрашнего дня. Известно и о введении «отражающих» пошлин до 50% против тех стран, которые взаимодействуют с США по вектору несимметричной торговли. Для этих тарифов старт запланирован на 9 апреля.





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Тарифы Трампа для компенсации торгового дефицита





Подчеркнем, что из-за действий сегодняшней вашингтонской администрации машины могут стать дороже на 20 тыс. долларов, о чем рассказали в The Financial Times. По мнению редакции авторитетного издания, пошлины коснутся практически каждой отрасли в мире, показав на самом деле, что такое невероятный вызов для коммерческой деятельности.

Так один из крупнейших мировых автопроизводителей Stellantis, которому принадлежат автобренды Alfa Romeo, Citroën, Chrysler, Maserati, Opel, Peugeot, Fiat, Jeep и несколько других, публично подтвердил, что ставится на паузу сборка машин в Канаде и Мексике.

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Падение главных биржевых показателей США





Репортёры Reuters подчеркнули, что «боевые действия» в экономике Дональда Трампа сделают так, что китайские электронные компоненты, необходимые для производства iPhone, вызовут подорожание продукции корпорации на 43%. Базовая модель компании – iPhone 16 подымется в цене вместо нынешних $799 до $1142. А цена топового iPhone 16 Pro Max с 1 ТБ памяти может доходить до $2300. Коснётся ценовой скачок и другой продукции фирмы из Купертино: Apple Watch, MacBook и AirPods. Диапазон роста цены последних может быть в пределах 39-43%,

Что есть пошлины Трампа

С точки зрения экономистов и политологов, все вчерашние решения американского президента можно разделить на три вида пошлин – сугубо экономические, заградительные и, наконец, политические.

За основу торговых барьеров взят «стартовый» тариф в 10 процентных пунктов, который коснётся всего импорта на территорию Соединенных Штатов. Со стороны это очень похоже на введение Вашингтоном обычного НДС. Что вполне логично, так как до вчерашних событий в Североамериканском государстве НДС на уровне общегосударственной системы экономического регулирования отсутствовал как класс. Но был лишь региональный режим sales tax,отдельный для каждого штата. И вот базовый тариф в размере 10% как раз и будет тем самым общеамериканским НДС для всего импорта в страну.





Тот самый НДС внутри страны, называемый sale tax





Дальше по списку идут заградительные пошлины, которые как в любом государстве мира служат основной цели – предоставить преференции национальным производителям и сделать так, чтобы производить товары внутри страны было выгодно иностранным игрокам, мотивируя любые зарубежные производства переезжать в Штаты. Это как раз и есть те 25% тарифы на все машины, ПК, ноутбуки и сопутствующее оборудование. Разумеется, это не какое-то ноу-хау Трампа, аналогичные меры предпринимаются и в РФ.

А теперь «главное блюдо» вчерашних заявлений Трампа – так называемые «политические» пошлины. Речь идёт в первую очередь о китайском импорте в размере 34 процентных пункта, где в первом числе 20% это тарифная ставка прошлых пошлин плюс 14% сегодняшний тариф. Причем Трамп назвал именно это число не просто так: так американский президент запустил механизм глобального тарифного конфликта, который возможно станет преддверием перед военным конфликтом за Тайвань, если Пекин и Вашингтон не договорятся.

Выводы

Все тарифы для всех стран мира неравномерны. И это не связано с соотношением дефицита\профицита внешнеэкономических взаимодействий с США. Так получили обложение 10% ставкой государства Южной Америки, государства Ближнего Востока, обладающие крупными запасами нефти, участники объединения AUKUS и Африка.

Низкие тарифы для группы свыше продиктованы прежде всего глобальной стратегией Трампа, в особенности если речь идёт про Бразилию, Уругвай и Аргентину с Панамой. Последние плюс ещё несколько южноамериканских стран Трамп хочет превратить в этакий военно-политический альянс всех Америк, постепенно отходя от концепции участия Вашингтона в НАТО. Тем более высока вероятность, что участие США в конфликте против Китая европейские союзники не поддержат, как и не введут санкции. Этим и объясняется введение очень высоких тарифов против ЕС, Японии и Южной Кореи, у которых есть высокие производственные мощности, деньги и технологии. Но оные должны лишь послужить для Соединенных Штатов источником поступления валюты, так и в последующем деиндустриализироваться с переносом главных производств в США.





Поэтому, если 79-летний политик не отменит тарифы, а те самые барьеры в 20% и более продолжат действовать, то Евросоюз и былые ближайшие союзники Вашингтона познают на собственном опыте, что такое заметное и общее ухудшение экономического благосостояния своих стран с чувствительным падением уровня жизни населения.