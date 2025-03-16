После событий 24 февраля 2022 года и последовавших внешнеэкономических ограничений со стороны западных стран на РФ, главной надеждой российского гражданского авиапрома вместо МС-21 и Sukhoi Superjet 100 стал Ту-214. Тем более, он теоретически, являлся изначально на 100% отечественным продуктом, которому не грозили последствия западных ограничений по поставкам комплектующих, так как среднемагистральный узкофюзеляжный самолет собирался на российских агрегатах и узлах. Но всё оказалось не так радужно, как в официальных отчетах пыталось доказать руководство авиапрома РФ. Почему так вышло, что пассажирский борт Ту-214, долженствующий заменить советский самолёт Ту-204, созданный на рубеже конца 80-х – начала 90-х специалистами ОКБ Туполева, буквально не взлетел, разберемся в статье.

Хочется отметить, что Ту-204 является наследником Ту-154 и предназначен для внутренних рейсов с перевозкой до 215 пассажиров на расстояние до 5900 километров. Сборкой гражданского лайнера в СССР занимались в Ульяновске, но с развалом Советского Союза сборочные мероприятия полностью перешли под крыло инженеров казанского авиазавода, где собирались в серийных количествах выпускать Ту-214.

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Внутреннее пространство Ту-204

И тут хочется напомнить, что в первоначальной модификации «204» задействованы были силовые установки ПС-90А, и казалось ничего не мешало портировать старые двигатели в версию «214», и дать старт скорому производству серьёзно обновлённого авиалайнера. Тем более, руководитель ГК Ростех Сергей Чемезов публично озвучил версию, что иностранные экономические ограничения для РФ по части поставки авиационных комплектующих из-за рубежа – практически бесполезны, если речь ведём о сборке в серийных количествах Ту-214. Именно улучшенная версия Ту-204 может совершать полёты на 600 километров дальше в сравнении с базовым вариантом, одновременно перемещая до 210 пассажиров. Причем добиться повышенной дальности полёта удалось благодаря актуальной аэродинамической компоновке и усовершенствованию лётно-технических характеристик предыдущей модели.

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Но всё вышло совсем не так, как предполагал три года назад Чемезов. Напомним предысторию. По итогу совещания от 1 апреля 2022 года после беседы управленцев Ростеха с Владимиром Путиным, руководство корпорации отчиталось о теоретической возможности выпускать Ту-214 до 10 единиц за 1 год. Так в ходе пресс-релиза 6 апреля 2022 года в ГК заявили о начале производства 20 экземпляров «Двести четырнадцатых». И уже в ОАК озвучили собственные планы, где пообещали к 2030 году собрать около 70 таких самолётов. Но что по итогу к марту 2025 года вышло? Из-за наличия в новом самолёте критических западных компонентов и текущих производственных возможностей КАПО имени С. П. Горбунова, за три полных года – 2022, 2023 и 2024, в Казани собрали всего один готовый самолёт. И тут уже кажется, что «лучше» быть не может. Но всё ли так на самом деле плохо?

Двигатели RB211-535E4, используемые в Ту-204-120

Разумеется, после соответствующего федерального финансирования, сумма которого составила рекордные 44 млрд. рублей, перспективы Ту-214 на март 2025 года светятся легким янтарным светом, тем более к лету 2024 года на пространстве Казанского авиазавода в ударных темпах возводятся десять крупных промышленных объектов, два из которых уже практически переоборудованы на более современные производственные линии: подготовительный и механосборочный цеха. На 2025 год возводят объект по термообрабатывающему производству, масштабируется и модернизируется производственное помещение по сборочным операциям. Что позволит существенно нарастить количество выпускаемой продукции. А для решения задач по механобрабатывающим операциям возводится новый цех для установки 120 станков. К январю 2025 года на завод привезли и настроили первые пятикоординатные фрезерные станки, способные обрабатывать детали до 23 метров длиной. Именно использование такого оборудования позволит увеличить скорость изготовления самолёта. Готовы в рамках модернизационных мер и новые стапели, позволяющие автоматически состыковывать элементы фюзеляжа, в том числе и крылья.

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Всего на заводе им. Горбунова планируется к середине 2026 года постройка и обновление 26 крупных объектов, где к 2028 году уже должны быть смонтированы и запущены современные мощности, что позволит через 3 года от сегодняшнего дня всё-таки дойти до выпуска порядка 20 единиц Ту-214 за один календарный год.

Добавим, что в Ростехе и ОАК заняты не только будущим планированием по количеству потенциально выпускаемых бортов за год, но уже сейчас сумели организовать инновационный центр, состоящих из молодых специалистов по конструкторскому делу. Эти инженеры и эксперты должны уже прямо сейчас найти пути к снижению сухой взлётной массы пассажирского лайнера, что на 100% необходимо для увеличения максимальной дальности полёта. Благо, изначальные технические характеристики предусматривают такую возможность.

Теоретически, обновлённый самолёт может долететь до Пекина, Ханоя и любых российских городов. Для этого есть вариант замены пассажирских кресел и шасси на более современные аналоги с меньшей массой, как и возможности по снижению массы лайнера при помощи использования более современных агрегатов – бортового радиоэлектронного комплекса и перспективных материалов, составляющих основную массу каркаса фюзеляжа лайнера. Поможет снизить массу и демонтаж механической системы управления полётом, как и отказ от третьего члена экипажа, что освободит ещё 200 килограмм веса. Всё это в комплексе поможет существенно увеличить максимальную дальность полёта.

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Разведывательная версия Ту-214

Помимо обычных пассажирских и грузовых версий, в РФ есть версия Ту-214Р, где буквенный индекс расшифровывается как «разведывательная версия». Такой самолёт по целому ряду замыслов, специально создавался именно на базе пассажирского лайнера, позволяя в значительной мере удешевить итоговое производство и повысить уровень комфорта для военных пилотов. И при сравнении с классическим военно-транспортным бортом, делает полёт на Ту-214Р максимально тихим, что в своих аналитических выкладках указали специалисты Пентагона. По их данным, разведывательная вариация Ту-214 может находиться в боевом режиме до 9 часов, что достаточно много. В качестве внешних отличий от гражданской вариации, военный борт несёт несколько обтекателей, скрывающих мощные излучатели и антенны вместе с оптическими сенсорами.

Выводы

Хотя в Ростехе и поторопились со слишком радостными заявлениями в 2022 году о выпуске до 10 готовых машин за один год, трудно упрекнуть руководство ГК в полном бездействии, так как за три последних года сделано куда больше, чем за 20 последних лет в сфере отечественного гражданского авиапрома. Так удалось полностью локализовать производство Ту-214, заменив зарубежные агрегаты на 100%. В рамках замены удалось избавиться от иностранной зависимости в управляющих блоках по инерциальной навигации и системах предотвращения столкновений в воздушной среде.

Но вот сама локализация этих важнейших компонентов самолёта дополнительно сдвинула финальную точку готовности проекта ещё на некоторое время вперед, так как для обновлённой «русифицированной» версии Ту-214 необходимы дополнительные испытательные проверки и последующая сертификация новых узлов. Поэтому первое действительно серийное производство стоит ожидать не ранее 2026 года.