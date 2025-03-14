Самолет получил комплекс МРК-411 с несколькими РЛС.

Американские военные эксперты продолжают рассказывать простым гражданам США про имеющиеся у России образцы военной техники. На этот раз американский журнал The National Interest выпустил материал за авторством Брендона Вайхерта про российский самолет ДРЛО Ту-214Р, который способен, за счет установленного оборудования, вести разведку на дистанции до 240 км в радиусе от себя в качестве центральной точки. При этом автор добавляет, что эти самолеты были специально разработаны по заказу Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.

Как отмечает Вайхерт, российский Ту-214Р оснащен радарными системами бокового и кругового обнаружения МРК-211 с АФАР. Кроме того, на борту самолета имеется система оптического обнаружения целей под названием «Фракция». При этом во время активной работы системы радаров, оборудование способно работать в большом радиусе от борта Ту-214Р. Однако, что особенно отмечает американский эксперт, так это наличие георадара, который позволяет обнаруживать и определять цели, размещенные под землей или спрятанные средствами визуальной маскировки.

«Поистине выдающейся возможностью является георадар, который способен находить объекты, спрятанные под землей, под снегом или даже под листвой, что идеально подходит для обнаружения замаскированных военных объектов, принадлежащих противнику», — рассказывает Брэндон Вайхерт.

Отметим со своей стороны, что в настоящий момент у России имеется 3 самолета Ту-214Р, которые созданы на базе пассажирского Ту-214. Два из этих самолетов были собраны еще в прошлой декаде, а последний уже в этой. Самолеты ДРЛО использовали в ходе военных операций в Сирии в 2015 – 2016 годах. Также в настоящее время они патрулируют западные и эго-западные границы России, следя за происходящими там перемещениями.