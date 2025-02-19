На 19 февраля 2025 года столицей Ирана является Тегеран, но идея сделать новой столицей более подходящее место не покидает руководство исламской республики вот уже на протяжении последних 55 лет, со времен революции 1979 года. И с этого времени чиновники рассматривали множество планов, но все они были отложены в сторону из-за слишком больших вызовов финансового и логистического характера.

Вернуться к былой задумке призывает текущий глава государства Масуд Пезешкиан. Президент предполагает, что лучшего места, чем регион Макран, и придумать нельзя, тем более, близость с Персидским заливом даёт несомненные экономические плюсы. Об этом информирует свежая публикация AFP.





Как пояснил главный иранский дипломат Аббас Аракчи, Макран может считаться «потерянным раем». И хотя глава МИД не назвал точные географические координаты, выбранные для новой потенциальной столицы Ирана, с очень высокой вероятностью это может быть портовый периметр Чабахар, являющийся отличным выбором с экономической точки зрения. Отметим, что в пользу этого порта играет и отличная туристическая привлекательность и близость к заливу. А вот Тегеран, являющийся столицей Ирана с 1786 года, является настоящим сосредоточием экологических проблем, сопровождающимися постоянными дорожными пробками и скромными природными ресурсами – водой и полезными ископаемыми. Плюс Иран недостаточно симметрично освоен: большинство жителей находятся на севере, хотя газ и нефть залегают больше всего на юге, который минимально освоен.

Но самая главная трудность для амбициозного проекта – это где найти «свободные» 100 млрд. долларов, в которые оценивается «трансферт» столицы на юг.