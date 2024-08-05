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Madarator
В Сеть попали кадры украинской зенитной ракеты, не сумевшей поразить модернезированную Х-101
Полное видео промаха украинских зенитчиков загружено ТГ каналом «Dambiev».

   Случайное наведение камеры смартфона одного из украинских жителей в направлении громкого звука в небе позволило зафиксировать на видео эпизод промаха украинской зенитной ракеты, стартовавшей вдогонку для перехвата авиационного боеприпаса, запущенного стратегической авиацией ВКС РФ. Стоп-кадр позволил идентифицировать воздушный снаряд как Х-101 – крылатую ракету стратегического назначения класса «воздух-земля».


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   Единственная географическая привязка, однозначно утверждающая, что запись сделана где-то на украинских просторах, это название местной улицы под названием «улица Вышиванки». 


Старт украинской зенитной ракеты.Источник изображения ТГ-канал "Dambiev"


    Обращает внимание на себя поведение украинского зенитного боеприпаса, детонация которого происходит совершенно в другом месте, значительно отличном от траектории полёта российской «Сто первой». Полное видео промаха украинских зенитчиков загружено  ТГ каналом «Dambiev».


Полёт  "Сто первой", сумевшей без видимых проблем преодолеть несовершенное украинское ПВО

   Х-101 за время проведения СВО на Украине заметно изменились: для противостояния зенитным ракетам-перехватчикам ведущие специалисты конструкторского бюро «Радуга» оснастили ракеты модулями запуска тепловых ловушек и дипольных отражателей. На втором этапе обновления уменьшили дальность полёта реактивного снаряда, но усилили боевую часть, оснастив боеголовку 800 килограммами взрывчатки.  

#х-101 #украинская зенитная ракета промахнулась
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