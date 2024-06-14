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Defence Express: ВПК РФ модернизировал крылатую ракету Х-101, выведя её на новый уровень мощности
"Сдвоенная" боеголовка получила кассетную часть и усиленный заряд взрывчатки. Даже успешный перехват, теперь не гарантирует отсутствие разрушений у охраняемой цели.

   Украинские оружейные специалисты, по долгу службы, хотя и не могут реализовать на максимум творческий потенциал богатого советского наследия по части управляемых реактивных снарядов большой дальности, доставшегося Украине от СССР, всё так же пристально наблюдают за успехами своих российских визави по ту сторону «ленточки», бдительно подмечая изменения в конструкции или боевой начинке, вкупе с повышенными лётно-техническими характеристиками образцов вооружения ВКС РФ или наземных сил. Не в последнюю очередь это касается обновлений известной авиационной ракеты, известной как крылатый снаряд воздушного базирования Х-101. Именно её модифицировал российский ОПК, как утверждают бдительные украинские офицеры, уже в четвертый раз. И именно четвертая ревизия, как её называют на Украине, представляет наибольшую опасность, так как именно такими боеприпасами могут быть атакованы военные цели и критически важная инфраструктура. 


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   О новых версиях «Сто первой» рассказал военный эксперт украинского портала Defence Express – Иван Киричевский.

   Для начала он раскрыл суть предыдущих изменений в крылатой ракете россиян, отметив, что два предыдущих апдейта имели базовую БЧ, идущую ещё с эпохи СССР с массой в 450 кг. Третья модификация получила боевую часть вдвое большую – уже 800 кг.

   Причем, по мнению специалиста, это «кардинально» меняет всё: до этого дня была мысль, что защиты для объектов инфраструктуры потребуется определенный защитный контур, способный выдержать прилет 0,45 тонны головной части ракеты, и совсем другое дело, когда эта БЧ весит уже практически тонну.


Носитель Х-101, самолёт стратегической авиации – Ту-160М2.


   И наконец финальная, на текущий момент четвертая ревизия, когда сдвоенная боевая часть оснащается наполовину кассетным боеприпасом, перехват которого не гарантирует безопасность защищаемому объекту, если головная часть ракеты сбита вблизи от него. Именно такая ракета даже будучи сбитой, распространяет на большой площади суббоеприпасы и всё равно значительно повреждает цель, – заключил Киричевский.

#х-101 #defence express #четвертая модификация х-101 #четвертая ревизия х-101
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