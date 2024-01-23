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Madarator
В Киеве засняли полет и последующий взрыв неизвестной модели Российской ракеты с тепловыми ловушками
А ведь утром официально на Украине заявили, что все ракеты были перехвачены и безопасно уничтожены

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   Сегодня на всей территории Украины прозвучал сигнал воздушной тревоги, после чего спустя короткие промежутки времени стали поступать сообщения о сериях взрывов. Так комбинированному ракетному налёту подверглись военные объекты и объекты критической инфраструктуры, тесно связанной с промышленным производством продукции двойного назначения. Что интересно, удар стал относительно непривычным из-за того, что все ракеты были запущены ранним утром, вместо ставшими уже «классическими» ночными ударами.


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Источник фото: Росоружие


   В совместном нанесении ударов принимали участие как самолёты стратегической авиации – Ту-95МС и Ту-22М3, так и наземные установки в виде ОТРК «Искандер-М». Пролёт ракет зафиксирован над Полтавой, Черкасском, Киевом и Харьковом.


Тепловые ловушки в воздухе и последующий взрыв на земле. Источник фото: discover24.ru


   И вот тут начинается самое интересное: по официальным заявлениям военно-политического руководства Украины, все ракеты над территорией украинской столицы были перехвачены и успешно обезврежены. Если бы не случайная запись очевидца утренних событий, когда неидентифицированной модели российская ракета сначала беспрепятственно пролетела на большой скорости через охраняющие киевское небо ЗРК NASAMS и ЗРК Patriot, мимоходом отстреливая тепловые ловушки, пока операторы зарубежных установок ПВО безучастно наблюдали за незахватом важнейшей воздушной цели. После чего следует большой наземный взрыв и доходящее до небес зарево пламени.


Источник фото:Дзен-канал "С вертушки"


   В последствии оказалось, что это была прошедшая серьёзную модернизацию крылатая ракета серии Х-101 с интегрированными в корпус бомбомётами тепловых ловушек Л-504.

   К настоящему дню известно, что это не первый случай, задокументированный посредством видеофиксации, когда прошедшее серьёзное обновление высокоточное средство обошло оборону украинских ЗРК и поразило серьёзно защищенный объект.


Предположительно боевая часть неразорвавшейся ракеты Х-101 упавшей в Киеве сегодня. Источник фото: ТГ-канал "Военный обозреватель"


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   Украинская сторона утверждает, что ВКС РФ используют помимо тепловых ловушек ещё и целый комплекс мер для недопущения перехвата. Так официальный спикер ГУР ВСУ Вадим Скибицкий подтвердил вышесказанное, добавив, что помимо тепловых ракет, в корпус основной ракеты встроены помехозащищающие модули и оборудование с активной защитой.

#всу #x-101 #л-504 #модернизированные российские ракеты #ракеты с тепловыми ловушками
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