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Madarator
MWM: ВКС России будут перехватывать шведские самолеты Saab 340, переданные ВСУ
Арсенал для уничтожения больших шведских разведчиков в ВКС РФ воистину велик.

   Украинский Генштаб зря сильно обрадовался, получив от шведского правительства самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 в безвозмездное пользование. Последние, благодаря своим размерам и отсутствию бортовых средств противодействия, являются слишком лакомой целью для целого списка российских истребителей и не только их. Шведские воздушные разведчики будут слишком уязвимы, пишет американский милитари-портал Military Watch Magazine. 

   Зарубежные журналисты считают, что Сааб в общем-то очень хороший самолёт, но когда его строили, то не предполагали, что он окажется в радиусе действия русских высокоточных и дальнобойных ракет класса «земля-воздух». При этом не стоит забывать и про вероятное «дружественное посещение» военных аэродромов, где будут развернуты шведские машины, российскими «Искандерами». 

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   В публикации перечислили и название ракет, представляющих наибольшую угрозу Saab 340. По мнению военных экспертов, первой в этом списке должна идти сверхдальнобойная Р-37М с максимальной дальностью в 400 км. Причем воздушный снаряд способен разгоняться до скорости в 6 махов. Весьма вероятно, что если борт разведчика будет в пределах досягаемости этой ракеты, то турбовинтовой двигатель, разгоняющий самолёт до 521 км\ч вряд ли способен предоставить возможность уклониться от попадания БЧ боеприпаса. Даже несмотря на максимальную высоту полёта в 16 км.

   С самой высокой вероятностью, главной «гончей» шведского самолёта украинской армии будет высотный истребитель перехватчик ВКС РФ – МиГ-31 БМ со скоростью полёта до 3100 км\ч.

#saab 340 #saab 340 на украине
Источник: militarywatchmagazine.com
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