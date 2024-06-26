Помимо негативного явления турбулентности для американского БПЛА, после пролёта сверху российского высотного перехватчика ряд приборов и модулей критической важности у разведчика США попросту перестали работать.

Непреодолимое желание вернуться обратно в район такой безопасной взлётно-посадочной полосы базы ВВС Сигонелла на Сицилии, возникло у американского стратегического разведчика беспилотного класса, после того как он попал в крайне неприятную историю в акватории Чёрного моря. Речь идёт об инциденте от 24 июня, когда не повезло одному из RQ-4B Global Hawk, совершавшему регулярный разведывательный полёт рядом с российским побережьем Крыма. Подобная беспечность чуть позже крайне неприятно аукнулась беспилотнику и его наземным операторам. О случае в воздухе рассказали в ТГ-канале «Военный осведомитель».

Редакция военного интернет-ресурса пишет, что в понедельник «большой как дом» дрон с собственным позывным Forte 10, «случайным» образом ощутил на себе пагубное явление воздушной турбулентности. Причем воздействие оказалась настолько сильным, что БПЛА размером с неплохой такой самолёт, без ракетного удара или воздействия РЭБ вынужден был повернуть восвояси.

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Как позже достоверно выяснилось, рядом с огромным американским БЛА пронёсся на предельной скорости отечественный высотный истребитель-перехватчик. Речь идёт о МиГ-31, способном выполнять миссии на высотах до 21 км. Тогда как предельные высоты работы «Глобал Хока» максимум 16 км. Именно в момент пролёта прямо над верхней полусферой разведывательного дрона США, чья рыночная стоимость превышает таковую у истребителя 5-го поколения F-35, российский истребитель включил режим форсажа двигателя и достиг значимой скорости в 3100 км/ч.

Возникшие сразу после этого негативные явления бесконтактного воздействия привели к тому, что уже как пишет блогер «FighterBomber», американский беспилотный разведчик получил выход нормальных параметров полёта на критически опасный уровень и непрерывно следивший за дорогостоящей «птицей» американский оператор принял экстренное решение о возврате дрона на базу в Италию.









В конце своего многозначительного поста российский авиатор пожелал как можно больше «внеплановых» предельно близких полётов российских истребителей, ускоряющихся рядом с фюзеляжем американских беспилотников.

А мы можем заметить, что курсирующий практически на протяжении целых суток американский дрон после этого так и не вышел на повторный полёт рядом с Крымом.