Тихоходный большой самолёт на максимальной скорости в 500 км/ч вряд ли увернется от сверхзвуковой ракеты МиГ-31БМ

Шведское министерство обороны рассказало о скорой передаче Воздушным силам ВСУ нескольких бортов дальнего радиолокационного обнаружения под названием Saab 340 AEW. Причем польза самолётов ДРЛО колоссальная, как и их уязвимости в борьбе против российской авиации.

Так в свежей публикации Forbes рассказали, что несмотря на «непревзойденную» внутреннюю начинку высокотехнологичного самолёта-разведчика, турбовинтовой класс двигательных установок с максимальной развиваемой скоростью в 520 км\ч не позволят чувствовать украинским воздушным экипажам себя в полной безопасности. Последняя зримо будет исходить от дальнобойных ракет класса «воздух — воздух» Р-37М. Такими ракетами, стоящими на вооружении высокоскоростных перехватчиков МиГ-31БМ, мечта о полном разведывательном контроле поле боя, может больно аукнуться украинскому Генштабу. Ведь максимальная дальность полёта обновлённых «Тридцать седьмых» составляет 300 километров.

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МиГ-31БМ. Источник фото: Ростех





О чём можно говорить, если даже украинские пилоты, передвигающиеся на истребителях, сразу выходили из боевого задания, как только обнаруживали появление в воздушной среде самолётов ВКС РФ, вооруженных теми самыми Р-37М.





Saab 340 AEW





И как резюмировали американские журналисты, когда оборудование самолёта ДРЛО работает, его видимость на экранах российских самолётов максимальна. Поэтому, как только дальний разведчик взмыл в небо со взлётно-посадочной полосы аэродрома, весть о его полёте тут же становится известна ВС РФ.

Вчера новость о том, что у Украины будет свой борт ДРЛО, стала доступна в публичной плоскости после того, как Швеция объявила о выделении соответствующего военного пакета помощи для ВСУ.