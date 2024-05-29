Согласно словам министра обороны Швеции, Украина получит Saab 340 AEWCS – шведский аналог российского А-50.

Западные страны, наблюдая за стремительным коллапсом украинской армии, решили, как словно по команде, нарастить поддержку ВСУ.

Одной из первых в роли таких помощников выступила Швеция, заявившая, что вместо многоцелевых истребителей Gripen, поставки которых на Украину заморожены «по просьбе» союзников по НАТО, украинская армия получит от Стокгольма военную помощь в размере 1,3 млрд. долларов.

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Что интересно, шведские вооруженные силы решили поделиться местным аналогом российского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Таковым в шведских ВС является ДРЛО Saab 340 AEWCS.

Шведский ДРЛО Сааб. Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"

Помимо дальних воздушных разведчиков ВСУ получат абсолютно все БТР Pbv 302, авиационное вооружение в качестве американских ракет «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM, часть танков и неопределенное количество артиллерийских снарядов.

О рекордных поставках на нужды украинской армии рассказал лично и публично министр обороны Пол Юнсон.

Так же шведское государство решило оплатить военную связь для бойцов ВСУ, передав последним терминалы связи по спутнику. Получит Киев и дополнительные ремонтные комплекты для передаваемой техники и помощь в организации Украинского института оборонных исследований.