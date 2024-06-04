Обновлённый дрон-наводчик умеет в лазерное подсвечивание цели и дружит с "Краснополем" и иными умными боеприпасами

Разведывательный дрон «Гранат-4» в своём недавнем появлении на передовой показавший превосходный результат, оказав помощь в уничтожении очередного американского танка Abrams M1, переданного украинской армии Пентагоном, прошёл аттестацию государственной комиссии и по итогу испытаний с обновлённой начинкой пойдет в промышленную серию.

Новость о том, что улучшенный комплекс дистанционного наблюдения и ретрансляции, как официально обозначили свою свежую модель в пресс-службе «Концерна Калашников» будет производиться серийно, рассказали сотрудники офиса организации. И как было объяснено в пояснениях для прессы, «Гранат-4» способен эффективно действовать не только днём, но и в условиях недостаточной видимости вместе со сложными метеоусловиями, а тепловизионные камеры позволяют выявлять военные цели даже глубокой ночью, как и подсвечивать их для умных боеприпасов.

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Как заявлено в демонстрационном ролике, для «Граната» нет разницы, каким объектам противоборствовать: быстро выявлены, а затем успешно выведены из строя будут как обычные бронемашины, так и пункты украинской обороны или инженерные сооружения через естественные преграды типа мостов через реки.

Лётно-технические характеристики воздушного аппарата рассчитаны на полёт до 70 километров с одновременной фото- и видеофиксацией поверхности земли и трансляции исходных данных практически в режиме «прямо сейчас» на командный пункт. Обнаруженные военные цели удаётся «захватить» лазером с расстояния до 3000 метров.









Старт БПЛА осуществляется при помощи стандартной катапульты, а благодаря ДВС развиваемая скорость может варьироваться в диапазоне от 85 до 140 км\ч с режимом полёта в высотном коридоре до 2 км с нахождением в воздухе до 6 часов. В комплект поставок включен и передвижной пункт координации – бронеавтомобиль «КамАЗ» с соответствующей технической начинкой.