Идея отправить Украине 30 танков Абрамс была не очень хорошей.

Очередной украинский танк Abrams, переданный с большим опозданием на передовую, стал дорогим металлолом, проигравшим дуэль российскому корректируемому боеприпасу. Речь идёт об артиллерийском «Краснополе-М2», не оставившем ни единого шанса американскому образцу ВПК, получившему в своё время большой набор разномастных комплиментов от украинских военных экспертов и аналитиков, но по факту оказавшимся точно таким же уязвимым дорогостоящим продуктом иностранного танкостроения, как немецкий Leopard 2 и британский Challenger 2. Все они в своё время так же стали участниками бесславной премьеры на полях сражений российской СВО, споткнувшись на минных полях, от огня артиллерийских ствольных и РСЗО расчётов, дополнительно «припечатанных» противотанковыми ракетами и fpv-дронами российской армии. Видео опубликовал ТГ-канал «Русское оружие».





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Но очередной Абрамс, в отличие от своих заокеанских коллег, пострадал именно от корректируемого боеприпаса, наведённого по лазерному лучу при помощи модернизированного разведывательного БПЛА «Гранат-4». Отечественный дрон собрали специалисты концерна «Калашников».





Абрамс ВСУ успешно обнаружен







Новый беспилотник условно можно назвать оперативно-тактическим вариантом воздушного разведчика, способного осуществлять 6-часовой полёт в пределах 70 километров от оператора. Высотный потолок позволяет выполнять боевую миссию на 2-х км со средней скоростью до 100 км\ч.

Для украинского Генштаба потеря ещё одного Абрамса является крайне болезненным уколом: из-за острого дефицита бронетехники и её столь быстрой потери вблизи передовой, сдерживать российское наступление будет очень сложно.