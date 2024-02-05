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Полковник Игнат: Даже превратившийся "в решето" после ударов украинского ПВО дрон РФ очень опасен
Живучесть и "воля к победе" российских БПЛА заставляет переживать украинских военных

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   Разрушения военных объектов, нарушение управления и, следовательно, срыв планов украинского командования, всё это несут в себе беспилотные аппараты российского производства, когда их стремительная небесная тень появляется на горизонте украинских ПВО. О непростой ситуации в борьбе с отечественными дронами решил поделиться в своих откровениях украинский военный Юрий Игнат.

   По словам полковника Воздушных сил ВСУ, «Герани», какой бы они модели не были, «чрезвычайно живучи». Даже если весь их корпус превратится после атаки украинских зенитчиков в просвечивающееся насквозь решето, они не падают и не сворачивают с курса, а всё так же неумолимо продолжают следовать к своей цели.

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Источник фото: Дзен-канал "Дневники Зеленого края"


   Ударные дальние дроны стали этакой палочкой-выручалочкой для российского командования, использующего дешевизну, но высокую эффективность беспилотных камикадзе, как дополнительную точку давления на украинские резервы и объекты критической инфраструктуры в дальнем тылу, разрушая места сконцентрированного нахождения личного состава, боеприпасов, военной техники и энергетической инфраструктуры.


Источник фото: Военное обозрение


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   Вместе с тем российские конструкторы и инженеры не почивают на лаврах, а в тесном сотрудничестве с военными продолжают улучшать свои изделия, оснащая последние все более сильной взрывчаткой или повышая тактико-технические характеристики готового изделия, оснащая его продвинутыми версиями силовых установок, таких как реактивный двигатель. А вот военные после года использования решили оснастить дроны миниатюрными передатчиками, способными в режиме реального времени передавать остальным беспилотникам кадры засад украинского ПВО, тем самым изменяя маршруты для следующих за сбитым экземпляром «собратьев». Кроме того «Герани» научились отслеживать маршруты передвижения местных зенитчиков, будучи оснащенные модемами с украинскими сим-картами.

#юрий игнат #российские бпла
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