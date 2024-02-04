Да что они себе позволяют, эти русские дроны?

Ударные дроны «Герань 2» заставляют украинских зенитчиков каждый раз заново предсказывать свою модель поведения. Причем с каждым новым днем российские беспилотники всё сложней и сложней сбить, потому что последние не дают приспособиться к своей часто изменяющейся тактике. О том, как трудно сбить боевую «птичку» россиян, рассказали действующие операторы ПВО украинской армии.

Так Сергей Бескрестнов, представляющий украинское военное сообщество, поделился своей точкой зрения, согласно которой по ту сторону «ленточки» российские команды, непосредственно участвующие в планировании полетов беспилотных аппаратов в глубокий украинский тыл, не относятся к своей работе спустя рукава, совершенствуя тактические приемы и уловки для прохода позиционных районов украинского ПВО.

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Источник фото: new front





Причем после всех нововведений «Герани» стали действовать как отряд матерой волчьей стаи, а не как бездушные электронные механизмы с нулем «цифровых мозгов». По словам авиационного специалиста, дроны россиян перестали группироваться, выбирают для полета разные направления, высоты и «клюют» по самым слабозащищенным объектам.

И такая тактика приносит свои плоды, заявил командир расчёта ПВО с полевым позывным «Алекс». Кроме того, дронам стало по силам обмениваться оперативной информацией в режиме реального времени с друг другом, когда один из беспилотников был уничтожен, другие уже облетают место перехвата стороной, застигнув украинские расчёты ПВО врасплох. Такого никогда не было раньше, резюмировал офицер ВСУ.

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Вместе с тем в издании New Age заметили другую проблему для украинского Генштаба: российская оборонная промышленность достигла невероятного количества выпускаемых беспилотников за месяц, порой предоставляя действующей армейской группировке до 100 тыс. различных БПЛА.