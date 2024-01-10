Быстрые и малозаметные "птички" стали новой головной болью для Украины

Недавнее массированное «нашествие» высокоточных российских ракет, заимевших в качестве неоценимых помощников модернизированные ударные дроны «Герань» с реактивным двигателем, стали новым вызовом и опасной проблемой для украинского ПВО. Скорость и взрывная мощь заставляет испытывать истинное беспокойство операторов иностранных ЗРК на службе украинской армии и сам генералитет ВСУ, увидевший в новом российском БПЛА серьёзную угрозу. О передовом беспилотном аппарате, так взволновавшем украинских военных, решили написать в американском The Drive.

В публикации делается особый акцент на резко возросших скоростных качествах боевого БЛА, благодаря которым временной отрезок от момента старта до потенциального поражения обозначенной цели, стал заметно короче, чем у его предыдущей версии, имеющей вместо реактивной тяги обычный двухтактный бензиновый двигатель с винтом. Но для украинских зенитчиков это полбеды: новая разработка ВС России менее заметна, её труднее после обнаружения отследить, а в финале и перехватить. Поэтому нисколько не будет преувеличением, если «зафиксировать», что появление такой «Герани», это тот самый вызов, который «нельзя» отложить на потом.

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Источник фото: соцсети





В украинском Генштабе пока никак не прокомментировали появление новинки, так как с момента «премьеры» прошло слишком мало времени. Но то что теперь всё будет совсем иначе, вероятно сильно тяготит украинских командиров и рядовой состав ВСУ.

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Новая реактивная «Герань» применяется преимущественно в ночное время суток из-за поглощающего радиоволны покрытия, излучаемых антеннами-сканерами западных ЗРК, тем самым становясь почти «невидимкой» на экранах украинских РЛС, а её чёрный цвет затрудняет визуальное обнаружение в ночном небе силуэта БПЛА.