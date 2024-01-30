Российские конструкторы не устают удивлять – дрон-камикадзе становится лучше буквально каждый месяц

Российские инженеры оснастили новые модели дальнобойного дрона-камикадзе «Герань» иной боевой частью, усиленной кумулятивно-зажигательным боеприпасом. Об очередном обновлении известного беспилотного аппарата, залетающего в любые украинские города, где есть важные военные цели и объекты критической инфраструктуры, связанные с украинской армией, рассказали в ТГ-канале «Mash».

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Источник фото: Телеграм



Согласно осведомленным источникам из армейской среды и занятых в отечественном оборонно-промышленном комплексе, все факты прилётов российских ударных дронов консолидируются, а затем тщательно изучаются военными и инженерами вкупе с конструкторами. Первые делают предложения, а научные и производственные сотрудники решают, возможно ли это внедрить в серийные образцы следующих модификаций. Благо с финансированием, как и с новыми идеями, что у первых, что у вторых, глобальных проблем нет. Потому что российский оборонный бюджет получил рекордное финансирование в размере 15 трлн. рублей, что навевает на определенные мысли оппонентов ВС России за рубежом.

Источник фото: ТГ-канал "Mash"

Про новую модель «Герани» известно, что температура горения боевого состава в максимальном пике составляет 2700 градусов, что гарантированно не по зубам, как танкам Abrams, так и Leopard, не говоря уже о БМП Bradley. Кроме того внутри боевой части «вшит» дополнительный пакет зажигательных элементов, кардинально меняющий в сторону усиления ударный эффект, после того как кумулятивная струя прожигает основную броню, зажигая всё внутри цели.

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В украинских соцсетях опубликовал фотографии несработавших «Гераней» с реактивным мотором и мощной ударной частью с и термобарическим боеприпасом, аналогичным РСЗО «Солнцепек».