Некогда передовая страна с богатым научным и промышленным потенциалом теперь "доросла" и до поделок уровня "сделай сам"

На передовой российской спецоперации на Украине со стороны ВСУ появился самоходный зенитный комплекс, собранный на основе ещё советского гусеничного шасси и западных «антиракет» в качестве вооружения. Но не научная смекалка и пытливый ум украинских инженеров и конструкторов заставили, что первых, что последних, пойти на смелый технический эксперимент, по результату которого получился так называемый гибридный зенитный парадокс FrankenSAM. Всё началось из-за тяжелого дефицита полноценных зенитных ракетных установок и высокоточных боеприпасов к ним. Так о новом оборонительном вооружении, замеченном на ЛБС, написал «Военный обозреватель».

Но оказывается не только лишь усилиями украинских специалистов создан «передовой» образец. Утверждается, непосредственно руки приложили к новой-старой системе военные изобретатели из США, сумевшие скрестить советскую технику и зарубежные ракеты. Пока точных данных нет, где ФранкенСам «засветился», так как его уничтожение сразу же станет приоритетной целью для соответствующих подразделений ВС России.

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Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Новость о появлении рядом с российскими позициями совместного ноу-хау, подтвердил Александр Камышин, занимающий высокую должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности на Украине. О том, что именно американо-украинский конструкторский проект что-то «сбил» сегодняшней ночью на передовой, неизвестно. Но Камышин об этом пока что непроверенном факте рассказал во время выступления на форуме в Давосе, откуда по странному стечению обстоятельств, во время очередной поломки Boeing 737, не смог улететь государственный секретарь Энтони Блинкен.

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На данный момент известно о трех вариациях «FrankenSAM»: ЗРК «Бук» с ракетами Sea Sparrow; РЛС, доставшихся Украине от СССР, совмещенных с неизвестными пока что ракетами, классифицированными, как «воздух-воздух»; и наконец третий вариант, где аналогично неидентифицированный ЗРК использует ракеты от передового и того самого Patriot.