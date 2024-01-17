Кажется кто-то опять потеряет в своей капитализации ещё несколько миллиардов долларов

Невероятное совпадение или падение технической квалификации и общей культуры строительства масштабных пассажирских проектов в лице лайнеров, снова привело американскую корпорацию Boeing к очередному конфузу с поломкой некогда одного из самых надёжных и известных брендов в мире авиации. Так государственный секретарь Энтони Блинкен, представляющий интересы США, не смог вылететь из швейцарского Давоса вовремя. Как оказалось, его личный борт во время штатной предварительной проверки прямо перед взлётом оказался в зоне критической поломки. Проверка выявила потерю герметичности, из-за чего кислород из внутренних помещений лайнера стал неконтролируемо уходить во внефюзеляжное пространство.





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Источник фото: Stemgi





С мест сообщают, что госсекретарь даже успел сесть в самолёт Boeing 737, но технический персонал настоятельно рекомендовал ему покинуть салон и дожидаться замены на земле. Которую спустя некоторое время оперативно нашли и Блинкен покинул Швейцарию. А вот сопровождающие высокопоставленного функционера улетели вслед за своим начальником только спустя продолжительное время, дождавшись коммерческий борт.

Напомним, что текущий январь выдался богатым на поломки и различные неисправности в дружном модельном ряду Boeing. Первым сломался внутриамериканский рейс, когда удивленные донельзя пассажиры вынуждено наблюдатели красивые пейзажи ночного неба через отверстие в корпусе лайнера, а второе ЧП произошло в Японии, когда сверхкрепкое лобовое стекло уже местного Boeing покрылось заметной трещиной.

Боинг Макс относится к так называемому четвертому поколению линейки Boeing 737, предназначенной для среднемагистральных перелетов. В отличие от предшественников, новые модификации более экономичные, но в то же время мощные.

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Новинку заметили на внешних рынках, из-за чего спрос на передовую модель превысил все самые смелые ожидания. Но производственные мощности корпорации не смогли обеспечить возросшие объемы производства таким же достойными уровнем качества как было раньше, в результате чего уровень производственного брака зашкалил.