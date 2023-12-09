Но подобное решение продиктовано лишь дефицитом комплексов ПВО

Потери украинской армии в комплексах ПВО заставили руководство Пентагона и украинского Генштаба найти «соломоново» решение: скрестить советские и американские системы подобного вида вооружений. И получившийся продукт с диковинным названием «FrankenSAM» поставить на вооружение украинских сил ПВО. Такие меры призваны хоть в какой-то мере восполнить острый дефицит средств ЗРК. О «нововведении» стало известно ТГ-каналу «Военное обозрение».





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Источник фото: "российская газета"







Смысл творческого тандема украинских и американских оружейных конструкторов заключается в гибридном решении скрестить актуальные версии противовоздушных ракет с пусковыми установками наземного базирования, доставшихся украинской армии от богатого советского военного наследия. Причём у США были возможности передать современные высокотехнологичные образцы, примером которого могут служить комплексы Patriot или THAAD, который украинская делегация из парламентариев и главы офиса президента Андрея Ермака неудачно попросила в канун секретного брифинга американских парламентариев перед гипотетическим голосованием в Конгрессе в Вашингтоне.

И вот как компромиссный вариант было принято решение использовать ещё советские пусковые тубусы ЗРК «Бук». Но вместо советских зенитных ракет 9М38 будут использоваться американские ракеты AIM-9 Sidewinder, выпускаемые с 1955 года.

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Такое решение по мнению военных аналитиков Пентагона позволит украинской стороне некоторым образом продержаться против российских атак.