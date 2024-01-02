Между тем киевское ПВО оказалось перегруженным и уже не справляется со множественными налётами

ТГ-канал «Военное дело» сообщил о гибели украинского генерала, занимающего должность одного из заместителей Залужного. Известно, что во время «бесконечного» 72-часового комбинированного ракетного налёта высокопоставленный военный спустился в столичный бункер, где его настигла тяжелая версия высокоточного боеприпаса. Возможно это был один из 11-ти гиперзвуковых «Кинжалов», запущенных сегодняшним утром одним из авиационных звеньев, состоящих из МиГ-31К и Ту-95МС.

К настоящему моменту имя и фамилия генерала не известны, как и каких-то иных подробностей. Так же официально эта информация ни одной с противоборствующих групп не подтверждена.

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Кадры удара по подземным коммуникациям в Киеве. ТГ-канал "Военное дело"





Трехсуточная непрерывная атака позволила ВС РФ нейтрализовать качественную работу украинской ПВО в столичном Киеве. Зафиксированы прилёты по одному объекту критической инфраструктуры, несмотря на прикрытие западными зенитными комплексами ЗРК. Причем известно, что некоторые из таких комплексов так же были поражены и выведены из строя полностью.

Сама же воздушная тревога стала массовой, а сирены воздушной тревоги звучали на протяжении практически 200 минут. Помимо ракет, поражающих военные объекты, по целям военного назначения были запущены и ударные дроны «Герань». Одним из ударов в Киеве была разрушена фабрика, производящая боевые БПЛА.

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Вместе с тем «Кинжалы» вторые сутки летят в ряд областей, где расположены аэродромы украинских Су-24М, приспособленные для использования иностранных малозаметных ракет, такие как SCALP и Storm Shadow. Такими являются Кропивницкий и Кривой Рог.