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Madarator
Уже третьи сутки продолжается массированная атака "Гераней" на военные объекты Киева
Так никаких ракет Патриотов не хватит сбить эту армию дронов

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   Столицу современной Украины Киев с его бесчисленным количеством военных объектов уже третьи сутки подряд атакуют российские барражирующие боеприпасы дальнего радиуса действия, больше известные как «Герань». Причем дронов настолько много, а дефицитных зенитных ракет настолько мало, что город сотрясли многочисленные взрывы. Почему украинские операторы ПВО перестали сбивать в таком большом количестве, как они заявляли ранее, доподлинно неизвестно, но столичные паблики пишут, в том числе как позже подтвердил ТВ-канал «Общественное», что «большая стая» российских дронов, могла преодолеть эшелонированные районы зенитных установок и поразила некие объекты в Киеве.

   Вместе с тем за минувшую ночь, армия российских дронов, состоящая из 90 жужжащих БПЛА, накрыли военные цели в Одессе, Днепре, Николаеве и Староконстантинове, где располагается важная воздушная гавань боевой авиации ВСУ.

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    В иностранной прессе, в частности в британском Telegraph, утверждается, что зенитных боеприпасов в ВСУ настолько мало, что прямо сейчас офицеры украинской ПВО вынуждены выбирать: попытаться сбить ракеты либо дроны и вообще остаться без драгоценных снарядов, либо сознательно не открывать огонь, надеясь, что серийные атаки беспилотных ударных аппаратов россиян сами скоро прекратятся. Разумеется в последнем случае украинские генералы вынуждены жертвовать своими объектами.

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   Помимо дронов, сегодня вся территория Украины была оглашена сигналами воздушной тревоги – российские ракеты в массе своей атаковали особо важные военные цели на территории восточноевропейской республики.

#киев #герань #герани полетели на киев
2
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