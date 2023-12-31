Делается это явно не для улучшения новогоднего настроения украинского Генштаба

Над Украиной снова раздаются сигналы воздушной тревоги, в особенности громко в Кропивницком и Кривом Роге. По сообщениям с мест, в качестве военных целей были выбраны воздушные гавани с размещённой на них боевой авиацией. Но предварял тревогу групповой взлёт звена истребителей МиГ-31К, способных использовать гиперзвуковые ракеты по наземным целям. Что должны были поразить отечественные «Кинжалы», не сообщается, но вероятно это были особо важные объекты, возможно склады с западным ракетным вооружением или же его авиационные носители. В частности таковыми могли быть советские Су-24М, переделанные под руководством западных военных инженеров в носителей высокоточного малозаметного для обнаружения РЛС вооружения. Например французских ракет SCALP и их британского аналога Storm Shadow.





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В довесок к высокоскоростным 9-А-7660 аэродромы «посетили» менее известные авиационные ракеты Х-59, но не менее мощные. «Пятьдесят девятых» запустили многофункциональные Су-34.

По сообщениям украинских пабликов, в Кировограде и Кривом Роге прозвучали взрывы, а сами военные объекты обстреливаются вторые сутки подряд. Причем ВКС РФ используют так же 2 дня один за другим гиперзвуковое вооружение. Так в минувшую пятницу сразу 5 носителей «Кинжалов» в лице особых версий МиГ-31 атаковали разнообразные военные объекты в пределах Украины.

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Так же в западной прессе подняли вопрос неспособности украинского ПВО вот уже на протяжении 23 месяцев перехватить хоть одну ракету Х-22. Что интересно, реактивный снаряд класса «воздух-поверхность» придумали ещё 50 лет назад, но специалисты ВСУ так и не научились бороться с российским боеприпасом.