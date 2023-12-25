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Боец Кракена* о неудачном контрнаступе: "Задачей было за три дня пройти 15 километров"

В оптимизме украинскому Генштабу не откажешь, но надо было спуститься со штабных небес в суровую реальность ситуации "в поле"
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   Украинское контрнаступление официально закончилось в ноябре, когда Валерий Залужный в своей уже исторической статье для издания The Economist прямо признал, что глубоких прорывов российской обороны не будет, чем вызвал невероятную критику со стороны президента Владимира Зеленского и его чиновников. Признавать свои ошибки в администрации на Банковой за все 5 лет правления бывшего директора «5 квартала» так и не научились. Между тем неудачное контрнаступление обескровило наступательный порыв украинской армии, выбив большое количество личного состава и зарубежной бронетехники, чем поставило крест на дальнейшей помощи альянса западных стран, ведомых Вашингтоном и Брюсселем, о чем последние открыто боятся признаться. Но факт, как говорится, на лицо, о чем заявил один из бойцов Кракена* в свежем интервью для украинской прессы.

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   По мнению военнослужащего так называемый контрнаступ с самого начала был обречен на провал по целому ряду косвенных признаков. Причем не в последнюю очередь из-за некомпетентных штабных работников, в числе которых были и генералы НАТО. По плану теоретиков, необходимо было за 3 суток пройти бодрым маршем не менее 15 километров и достигнуть Токмака, но последний не предлагалось брать прямым штурмом сразу, а обогнув по флангам дойти до Мелитополя. Что из этого вышло, было видно по результатам «в поле». Кроме того, «Обойти Токмак» сама по себе скверная история. Как можно обойти по сторонам такой мощный узел обороны, если решившие поиграть «в Манштейна» штурмовые колонны накрывались бы огнём из города, да и каким образом штурмовать тот самый Мелитополь, если к условному полевому лагерю ВСУ, к которому необходимо было подвезти много-много боеприпасов, не под носом же вездесущих разведывательных беспилотников всё это доставлять?


Залужный и Милли. Источник фото: topnews.ru

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   Но это разумеется не всё: украинский Генштаб прямо думал, что сможет «проскочить» укрепления россиян в запорожской степи, как это было в Харьковской операции. Причём как можно было поставить знак равенства между двумя этими ситуациями, уму непостижимо. Любой курсант военного училища знает, что для успешного штурма в полосе прорыва необходимо как минимум 3-кратное превосходство в живой силе и бронетехнике наступающей стороны над обороняющимися. А в ситуации летнего наступления, такого не было вообще. По некоторым данным, в лучшем случае ВСУ были равны по количеству солдат, в худшем, на некоторых отрезках наступающих в 2 раза меньше было, чем россиян. Со стороны штабных планировщиков – это грубое нарушение всех нормативов и наступательных уставов, что российского разлива, что западного. А надеяться на западное вооружение, которое по некоторым ранним сведениям в мыслях западных генералов ночью должно было «истреблять» российские танки «целыми пачками». Такая роль хищника была отведена американской БМП Bradley в действительности подобным образом расправлявшихся с устаревшими ещё 50 лет назад иракскими Т-54\55 во время Иракской компании в начале 2000-х. Но как можно было сравнить иракскую армию Саддама Хусейна, считавшуюся большой для Ближнего Востока, но устаревшей изначально во время битвы против всех государств НАТО, с современной армией России, борющейся вполсилы с армией Украины, и надеяться, что Брэдли смогут повторить тот же трюк дважды, с ситуацией абсолютно никак не сравнимой с конфликтом, случившемся 20 лет назад; всё говорит о неимоверно слабом уровне западной штабной школы. Либо что куда хуже для Киева, если так и было задумано специально.  


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"Ланцет". Источник фото: РБК


   Разумеется, ни в каком даже самом фантастическом сюжете устаревшие на сегодняшний момент Bradley M2A2 ODS-SA не смогли бы справиться с Т-90М «Прорыв» и даже Т-72БМ3, которые в отличие от Т-54, обладают пускай не самой лучшей в мире тепловизионной аппаратурой, но точно достаточной для того, чтобы обнаружить украинскую технику с безопасного для себя расстояния и уничтожить её значительно раньше, чем «американец» выйдет на убойную позицию для поражения российского ОБТ. И к большому сожалению для Валерия Залужного так и произошло, когда фото целых полевых «кладбищ» Bradley и немецких Leopard заполонили Сеть. Последним совершенно не помогли их превосходные пушки и совершенные прицельные приспособления. Ведь на поле помимо «устаревших» российских танков, были ещё спрятаны и мины с безраздельно правящими бал в воздухе барражирующими боеприпасами «Ланцет» и ударными вертолётами Ка-52 Аллигатор.


Источник фото: topwar.ru


   И это далеко ещё не все: те самые минные поля, которые не объехать и не проскочить с наскоку, о чём так мечтали германские советчики, заявившие, что если минное поле нельзя преодолеть, то нужно «искать» пути его обхода, вкупе с замаскированными в лесопосадках ПТУРами «Корнет» и бетонными бункерами прямо в поле, опять стали непреодолимой преградой для ударных групп ВСУ.

   И тут участник Кракена коснулся крайне неприятной темы «дружественного огня», когда в момент первых дней атаки большая масса бригад не зная о планах друг друга, просто «постреляли» по сторонам для создания видимости огня. Но вместо русских под пули украинцев попали их коллеги из других подразделений. А украинское командование видя невероятные потери первых дней, не придумало ничего лучше, чем отправить в «мясной штурм» не предназначенных для этого аэроразведчиков, снайперов и даже поваров и водителей грузовиков, которые явно не горели желанием идти на своих двоих по минным полям под огнём «Градов» и ударов с воздуха.

   И уже с середины июля было ясно, наступление окончательно выдохлось, но продолжалось по инерции. Кроме того, генералы, страшась гнева Зеленского, «пообещавшего» западным лидерам если не Крым, то «хотя бы» Токмак и Мелитополь, к исходу лета взять. Поэтому команды наступать отдавались аж до конца ноября, причем официально о завершении контрнаступления никто так и не сказал прямо.     


Источник фото: vkpress.ru


   Таким образом непреодолимое желание Зеленского на волне успеха в Херсонской и Харьковской областях доказать Вашингтону и Европе, что украинская армия на самом деле «ого-го», привела к тому самому провалу и стачиванию самых сильнейших ударных бригад. Ведь никто не думал о «плане Б», если что-то пойдет вдруг не так. Ведь тогда обессилевшей украинской армии придется держаться против обеспечившей себя резервами и военным вооружением и боеприпасами российской армией, которая действительно ещё толком и «не начинала». И на фоне резкого снижения помощи со стороны США и ЕС, просто обрекающей ВСУ на неумолимый проигрыш. «Спасибо» Работино и Времевскому выступу.


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* "Кракен" – запрещенная в России организация

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