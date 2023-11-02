Ты не ты, когда начинаешь признавать свои ошибки

Главком ВСУ Залужный дал резонансное интервью для западного издания Economist, где украинский генерал, в отличие от своих прошлых бравурных речей, решил признать ошибки и недооценку России, как оппонента, якобы своими действиями и вовсе не препятствующего планам украинского Генштаба. Теперь же молодому четырёхзвёздному генералу приходится взглянуть на свои действия иначе, как и на помощь Запада, как оказалось, всё-таки поставившего необходимое количество вооружений для потенциально успешного противостояния с ВС РФ, но из-за силы последней все усилия пошли прахом.

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Так Залужный отреагировал на зашедшее в глубокий тупик украинское контрнаступление в Запорожской области. Причем, по словам единственного в украинской армии полного генерала, уровень технологичности армии Киева одинаков с таковой у Москвы, что режет все усилия на корню по превосходству над ВС РФ.

Не менее громкими были заявления про "четыре месяца", которых якобы должно было хватить, чтобы пробиться к Крыму, зайти в него, а потом повторить то же самое опять.





Это опять прямая цитата Залужного, почему же всё это не вышло. И, как оказалось, сильно помешали минные поля рядом с Бахмутом и в Работино, а западное вооружение "напропалую" перемалывалось артиллерией и ударами БПЛА. А ведь в самом ближайшем времени ВСУ может захлестнуть острейший дефицит личного состава.





И как вишенка на торте, "оказывается", что победить Россию не получится оружием, не соответствующим духу нового времени, а методы, которые НАТО обучило воевать украинскую армию - устаревшие, ведь по нормативам уставов североатлантического альянса, сухопутные украинские войска должны были проходить за сутки до 30 километров, но этого "почему-то" не произошло.





Источник фото: rbk.ru





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Между тем, пока Залужный гадает отчего у него не выходит наступать, а в последнее время речь заходит даже о потере пригорода-крепости Авдеевки, укрепляемой на протяжении восьми лет, со стороны российского ОПК кратно наращивается производство боеприпасов, танков и всего остального, необходимого для военных нужд. И времени для раздумий и рефлексии остаётся всё меньше.