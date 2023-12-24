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Первые шаги Запада, направленные на потенциальный успех украинского контрнаступления, заключались в отправке ВСУ большого количества американских БМП. По мнению ряда украинских военных аналитиков, Bradley должны были стать тем самым ключиком к берегам Азовского моря, к которым мощный ударный кулак ВСУ, состоящий ещё и из немецких танков Leopard 2, должен был приблизиться максимум недели за 2-3 с начала масштабного наступления на юге Запорожской области в июне. Но по целому ряду объективных причин, таких как отсутствие массовой воздушной поддержки, недостаточный уровень боевого слаживания, упущенное время и невыгодные тактические позиции, плюс готовность российской стороны, которая обладала сопоставимой армейской группировкой, оборонительными порядками, выстроенными по самому высокому фортификационному стандарту, где все это закреплялось мужеством обычных солдат и офицеров, позволило развенчать миф, де, мол, западное вооружение и тактика «решают». В этом смогли убедиться все иноСМИ, с большим сожалением вынужденные рассматривать целые «кварталы» сожженной бронетехники своего же производства.

И с полным правом сомнительное первенство по количеству уничтоженных бронеединиц заняла та самая Брэдли, где по ряду экспертных заявлений, как оказалось на 100% ошибочных, отчего-то считалось, что М2 Bradley ODS-SA словно ночной хищник, без устали будет натурально «истреблять» российские танки, без разницы какие, с безопасного расстояния, уничтожая их своим бортовым вооружением. Ведь считалось, что тепловизоры и системы ночного видения у россиян если и есть, то их уровень – не чета такому у американской БМП в худшем смысле.

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Источник фото: ТГ-канал «Dambiev»









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Плачевные результаты таких прогнозов были наглядно продемонстрированы под Работино и в сегодняшнем видео, снятыми самими украинскими солдатами на одной из баз, где хранятся остовы «чудо-оружия».