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Madarator
В Сети опубликовали кадры боя "Ланцета" против Bradley – первый удар прожег защиту, а второй добил
Это тот самая обновленная версия Ланцета, которому так много внимания уделяется в западных СМИ

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   В одном из своих интервью боец ВСУ с малозначащим позывным "Фриц", оказавшийся в госпитале после тяжелого ранения, в беседе с украинским корреспондентом решил расхвалить БМП Bradley в её якобы превосходстве перед советской техникой, в частности БМП-2. Де, мол, американская бронемашина может похвастаться повышенной стойкостью и выдерживать в ряде случаев попадание тяжелых калибров. Но после новых кадров с передовой, кажется, что кому-то пора брать свои слова обратно. Так в ТГ-канале "Кирилл Федоров" было загружено видео встречи модернизированного "Ланцета" с кумулятивным суббоеприпасом. Причем для гарантированного уничтожения цели, защищенной дополнительной броней в виде противокумулятивной решетки или экрана, барражирующий боеприпас имеет два ударных заряда: первый дистанционно ещё до прилёта основной боевой части взрывается заранее и проламывает проходной коридор в первом защитном слое, а после в образовавшееся отверстие залетает сам "Ланцет" и окончательно выводит из строя цель, поражая и детонируя во время столкновения с главной броней.


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Источник фото: ntv.ru


    Именно таким образом была уничтожена улучшенная версия Bradley с кадров ниже, получившая помимо базовой заводской брони, дополнительную защиту от кумулятивных боеприпасов. Но такой трюк не сработал против дрона-камикадзе, оснащенного условной тандемной боевой частью. Иначе говоря, американский Брэдли был уничтожен в два этапа — сначала БМП поразила новая боевая часть,
 которая выстреливается на подлете к цели с промежутком в полсекунды, а затем дело довершил сам "Ланцет".


На стоп-кадре прекрасно видны очаги двух разных взрывов - сначала взрывается суббоерпипас, обеспечивающий пролом в первом блоке защиты, а потом и сам дрон. Источник фото: ТГ-канал "Кирилл Федоров"


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   Именно этой улучшенной версии летающей продукции концерна Калашников с последнего времени уделяется крайне много внимания в западных СМИ.

#bradley #ланцет с кумулятивным эффектом #ланцет против bradley
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