А ведь "дарить" России весь Донбасс так не хочется

На условном Западе продолжают с закономерным упорством искать ответы, почему украинская армия, укомплектованная «до бутылочного горлышка» передовой западной техникой и обученная многоопытными инструкторами НАТО, вкупе с элитными штурмовыми бригадами, прямо в лоб не смогла проломить бескрайние минные поля и оборонительные позиции россиян во время 6-месячного контрнаступления, тем самым провалив попытку не то что бы дотянуться до побережья Азовского моря с архиважным портом Бердянск, но и хотя бы достичь «сухопутного» транспортного узла Токмак, уже украинские офицеры задаются, а что будет, если не только контрнаступление провалится (оно уже провалилось), но и придётся оставить удерживаемые с 2014 года оборонительные позиции в городе-крепости Авдеевке?





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Источник фото: РИА Новости





Так отставной старший офицер-лётчик ВСУ Роман Свитан мрачно «предсказывает», что если Авдеевка останется впереди позиций украинской армии, то так называемая линия восточной обороны украинского Генштаба посыплется, как листва уставшего осеннего дерева после сильного порыва ветра, подразумевая под последним мощный натиск российской армии.

На сейчас восток городской агломерации с промзоной находятся в самой высокой точке населённого пункта и удерживаются ВСУ, но как только их отсюда выбьет российская сторона, то украинской армии придется откатываться на 20 километров назад ко второй линии обороны на рубеже Карловки-Очеретино. И это вполне логично, так как между первой и второй линиями находятся местные низины, которые никак не удержать. И как только это случится, то придется оставить не только авдеевский оборонительный узел, но и Курахово, Марьинку, Карловку и Угледар.

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Причем по замечанию германского эксперта Bild, ВС РФ уже подошли к Авдеевке ещё с одного направления.