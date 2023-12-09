Крышка полукотла ещё "не закипела", но такая тенденция имеет место скоро быть

Иностранные обозреватели помимо рефлексии на проблему украинского контрнаступления, которое выдохлось спустя шесть месяцев, даже не достигнув промежуточных целей, успевают найти «время» для констатации факта успеха российской стороны. Военный эксперт Ю.Репке, тесно сотрудничающий с изданием Bild, заявил, что первые подразделения ВС РФ штурмовым натиском вошли в пригород Донецка, город Авдеевку, с нового направления.

Так, по спутниковым снимкам можно утверждать, что у российской стороны есть успехи в северо-восточной части населённого пункта, где у украинской армии отбит ряд дачных товариществ. Результата российские бойцы добились, проведя серьёзный танковый бой рядом с дачами в округе Красногоровки.

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Источник фото: РИА Новости



По мнению немецкого эксперта, достижения российской стороны в Авдеевке не значат, что этот очередной город-крепость падёт к ногам штурмовиков «вот уже сейчас», но и не менее укрепленный Бахмут (Артёмовск) продержался чуть меньше года, но все равно был захвачен ЧВК «Вагнер» и российскими войсками.

К настоящему моменту на город оказывается всевозрастающее давление с трёх сторон: с захваченной так называемой авдеевской "промки", с юго-восточного вектора атаки; и теперешнего, о котором рассказал Репке в своей беседе для немецкого издания.









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Между тем на соседнем участке ЛБС под Артемовском, 90% воздушных атак ВСУ с использованием FPV-дронов не достигают успеха из-за сложного рельефа местности и насыщенности российской обороны современными средствами РЭБ.