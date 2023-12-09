С другой стороны на кону выборы президента США, Украина может и подождать

Украинское правительство и лично Владимир Зеленский опасаются так называемого «эффекта домино», когда наблюдая за движениями в американском Конгрессе, где совершенно нет прогресса по голосованию за выделение военной помощи Украине на следующий год, большинство из европейских стран могут подобным образом поставить на паузу и свою помощь.

А тем временем собственное население Украины видит это и уже выражает тревогу, информирует France 24. А ведь без оружия и военной техники, плюс банальное отсутствие денег лишают способности украинской армии умело обороняться. Что уж тут говорить про военную удачу в контрнаступлении, которое и при обилии западной бронетехники, «внезапно» споткнулось о способность русских дерзко и упрямо держаться за свои позиции, обильно усыпанные на удалении широкими минными полями. А немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley оказались лишь просто красивой пиар-акцией, не принесшей никакой реальной пользы на поле боя.

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Источник фото: mk.ru





Всё это привело к тому, что Зеленский всеми способами пытается избежать темы неудач на фронте, публично выразив свое неприятие Валерию Залужному, «посмевшему» открыто разочароваться в итогах летне-осеннего контрнаступления.

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Вместе с тем простые украинцы пытаются «отрицать» происходящее и впадают в коллапс, когда слышат правдивые новости с передовой украино-российского противостояния, где в реальности не ВСУ наступают, а россияне обороняются, а происходит ровно наоборот. Под Авдеевкой, под Артёмовском и в Харьковской области. Этого ли обещали прошлой осенью Зеленский и его чиновники? Но такой же уровень «удовлетворения» и у западных союзников Киева, которые по их словам дали всё то, что просили Зеленский и его военные, а по факту получили обыкновенный ноль.