Никто не намерен сдаться первым

То что происходит с Украиной, а точнее с гипотетической военной помощью, которую так ждут в Киеве, становится с каждым новым днём все более сложным испытанием для Джо Байдена. Тем более когда до конца года осталось всего лишь 22 дня, в Белом доме ощущается всё отчаяние по этому поводу. И теперь высока вероятность, что календарный год окончится, а в США так и не придут в такому необходимому Овальному кабинету решению выделить помощь Израилю и Украине. Причем для решения этой проблемы представляющий Белый дом министр обороны Ллойд Остин даже пригрозил родственникам депутатов Конгресса «отправить их на войну с Россией», если конгрессмены продолжат бойкотировать так и не ставшее положительным голосование.

Вместе с тем Джо Байден практически сдался, пообещав предоставить дополнительную финансовую помощь для строительства защитной стены на границе с Мексикой. Но уже только этого факта оказалось слишком мало представителям республиканской парии. О непростых настроениях вашингтонской администрации написала Associated Press.

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Так, представляющий республиканцев Джеймс Ланкфорд хочет, чтобы Белый дом не только увеличил бюджет для возведения забора на южной границе, но и ужесточил так называемый «кейс» программы условно-досрочного освобождения, где «партия слона» хочет отменить её полностью. А это уже сильно бьет по позициям демократов, ни в коем случае не желающих отказаться от новой порции эмигрантов, практически на 100% голосующих именно за них. Чья победит?